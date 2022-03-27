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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Замбия - Бенин
Замбия - Бенин: обзор матча 27 марта 2022
Замбия
27.03.2022, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Бенин
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Замбия - Бенин
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
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