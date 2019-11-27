Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
РБ Лейпциг - Бенфика
РБ Лейпциг - Бенфика: обзор матча 27 ноября 2019
РБ Лейпциг
27.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
90'
Э. Форсберг (П)
90+6'
Э. Форсберг
20'
Пицци
59'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Бенфика
90'
+8
Замена
Жота
️️️️
Ф. Серви
ГОЛ! 2:2!
Э. Форсберг
Пас отдал
Т. Вернер
90'
+6
90'
+3
Замена
Кайо
️️️️
Пицци
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Форсберг
90'
89'
Желтая карточка
Р. Диаш
82'
Замена
Р. де Томас
️️️️
К. Винисиус
Замена
П. Шик
️️️️
М. Сараччи
70'
Замена
И. Мвого
️️️️
П. Гулачи
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Винисиус
Пас отдал
А. Таарабт
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
И. Ампаду
56'
52'
Желтая карточка
А. Таарабт
20'
ГОЛ! 0:1!
Пицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
18
Габриэл
ЦП
22
Шикинью
АП
21
Пицци
АП
10
Франко Серви
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
21
Амаду Айдара
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
12
Флорентину
ОП
7
Кайо
ЦП
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
4
Сараччи
4
Ампаду
16
Клостерманн
2
Упамекано
20
Забитцер
27
Лаймер
6
Демме
10
Форсберг
11
Вернер
28
Нкунку
4-2-2-2
1
Влаходимос
3
Диаш
34
Алмейда
4
Ферру
22
Гримальдо
49
Таарабт
18
Габриэл
22
Шикинью
21
Пицци
95
Винисиус
10
Серви
4
Ампаду
20
Мукиэле
20
Мукиэле
4
Ампаду
25
Гулачи
38
Мвого
38
Мвого
25
Гулачи
4
Сараччи
14
Шик
14
Шик
4
Сараччи
10
Серви
7
Жота
7
Жота
10
Серви
21
Пицци
7
Кайо
7
Кайо
21
Пицци
95
Винисиус
9
де Томас
9
де Томас
95
Винисиус
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Бенфика
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
21
Амаду Айдара
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
12
Флорентину
ОП
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча РБ Лейпциг - Бенфика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Бенфика
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
Бундеслига: шансы «Униона» и «РБ Лейпцига» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
16 ноября
1
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+