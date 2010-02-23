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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Герта
Бенфика - Герта: обзор матча 23 февраля 2010
Бенфика
23.02.2010, вторник, 20:00
Лига Европы, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Герта
25'
П. Аймар
48'
О. Кардосо
59'
Х. Гарсия
62'
О. Кардосо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Герта
Желтая карточка
С. фон Берген
Замена
Н. Гомеш
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
Л. Пищек
Замена
С. Пейшоту
️️️️
Х. Савиола
Замена
К. Мартинш
️️️️
П. Аймар
Замена
А. Вихнярек
️️️️
Раффаэл
Замена
Т. Гекас
️️️️
А. Рамос
ГОЛ! 4:0!
О. Кардосо
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 3:0!
Х. Гарсия
ГОЛ! 2:0!
О. Кардосо
Пас отдал
А. Ди Мария
ГОЛ! 1:0!
П. Аймар
Пас отдал
Х. Савиола
14'
Желтая карточка
А. Фридрих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
6
Рубен Аморим
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
6
Флориан Кринге
ЛЗ
3
Арне Фридрих
(К)
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
16
Кристоф Янкер
ЦП
16
Сисеро
ЦП
11
Раффаэл
АП
20
Патрик Эберт
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Бенфика
1
Ким
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
21
Нуну Гомеш
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Эдер Луис
ЦФ
Герта
22
Тимо Окс
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Сезар
17
Коэнтрау
4
Луизао
4
Луис
2
Перейра
6
Хави Гарсия
6
Аморим
10
Аймар
11
Ди Мария
7
Кардосо
16
Савиола
4-4-1-1
33
Дробны
26
Пищек
3
Фридрих
5
фон Берген
6
Кринге
20
Эберт
16
Янкер
16
Сисеро
8
Нику
11
Раффаэл
20
Рамос
16
Савиола
25
Пейшоту
25
Пейшоту
16
Савиола
10
Аймар
22
Мартинш
22
Мартинш
10
Аймар
11
Ди Мария
21
Гомеш
21
Гомеш
11
Ди Мария
26
Пищек
39
Пейчинович
39
Пейчинович
26
Пищек
11
Раффаэл
18
Вихнярек
18
Вихнярек
11
Раффаэл
20
Рамос
33
Гекас
33
Гекас
20
Рамос
Остались в запасе
Бенфика
Герта
1
Ким
ВР
26
Сидней
ЦЗ
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Эдер Луис
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
22
Тимо Окс
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
1
Ким
ВР
26
Сидней
ЦЗ
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Эдер Луис
ЦФ
Остались в запасе
22
Тимо Окс
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Бенфика - Герта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Питер Винк
(Нордвейкерхаут)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:50 (прямая)
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