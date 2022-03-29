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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия - Буркина-Фасо
Бельгия - Буркина-Фасо: обзор матча 29 марта 2022
Бельгия
29.03.2022, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Буркина-Фасо
16'
Х. Ванакен
18'
Л. Троссард
75'
К. Бентеке
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Буркина-Фасо
88'
Замена
Н. Джига
️️️️
И. Дайо
83'
Желтая карточка
Э. Тапсоба
79'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Траоре
Замена
Д. Ориги
️️️️
Л. Троссард
78'
Замена
О. Мангала
️️️️
Х. Ванакен
78'
ГОЛ! 3:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Л. Троссард
75'
72'
Желтая карточка
А. Гира
Замена
К. Бентеке
️️️️
М. Батшуайи
69'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
А. Янузай
53'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ш. Де Кетеларе
53'
Замена
Л. Дендокер
️️️️
Д. Денайе
46'
32'
Желтая карточка
С. Баяла
ГОЛ! 2:0!
Л. Троссард
Пас отдал
М. Батшуайи
18'
ГОЛ! 1:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
Л. Троссард
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
8
Юри Тилеманс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
25
Стив Яго
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
3
Абдул Гибре
ЛП
20
Густаво Сангаре
ОП
24
Адама Гира
ЦП
22
Блати Туре
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Данго Уаттара
ПВ
21
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Бельгия
1
Дави Руф
ВР
12
Томас Камински
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
18
Орель Мангала
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
22
Яри Версхарен
ЦП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
0
Данте Ванзейр
ЦФ
Буркина-Фасо
3
Ула Траоре
ЛЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
18
Исмаила Уедраого
ОП
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
0
Абу Уаттара
ЦФ
4-2-3-1
13
Селс
18
Денайе
15
Борнау
25
ван дер Хейден
15
Фоке
8
Тилеманс
20
Ванакен
10
Троссард
17
Де Кетеларе
18
Янузай
23
Батшуайи
3-1-3-2-1
16
Коффи
25
Яго
14
Дайо
12
Тапсоба
20
Сангаре
24
Гира
22
Туре
3
Гибре
7
Уаттара
10
Траоре
21
Баяла
20
Ванакен
18
Мангала
18
Мангала
20
Ванакен
18
Денайе
19
Дендокер
19
Дендокер
18
Денайе
18
Янузай
22
Версхарен
22
Версхарен
18
Янузай
17
Де Кетеларе
22
Салемакерс
22
Салемакерс
17
Де Кетеларе
23
Батшуайи
20
Бентеке
20
Бентеке
23
Батшуайи
10
Троссард
17
Ориги
17
Ориги
10
Троссард
14
Дайо
5
Джига
5
Джига
14
Дайо
10
Траоре
0
Уаттара
0
Уаттара
10
Траоре
Остались в запасе
Бельгия
Буркина-Фасо
1
Дави Руф
ВР
12
Томас Камински
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
0
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
3
Ула Траоре
ЛЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
19
Хассан Банде
ЛВ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Каму Мало
Остались в запасе
1
Дави Руф
ВР
12
Томас Камински
ВР
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
0
Данте Ванзейр
ЦФ
Остались в запасе
3
Ула Траоре
ЛЗ
0
Херманн Никиема
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
19
Хассан Банде
ЛВ
2
Джибриль Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Каму Мало
Статистика матча Бельгия - Буркина-Фасо
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Информация о матче
Главный судья:
Деннис Хиглер
Стадион:
Констант Ванден Сток
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