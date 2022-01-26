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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Беерсхот
Серен - Беерсхот: обзор матча 26 января 2022
Серен
26.01.2022, среда, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Беерсхот
40'
Ж. Микаутадзе (П)
57'
Ю. Мазиз
49'
Л. Шенклэнд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Беерсхот
Замена
M. Douane
️️️️
А. Бернье
85'
77'
Замена
D. Rigo
️️️️
Р. Хольцхаушер
Замена
E. Spago
️️️️
М. Поти
76'
66'
Замена
М. Реда Халаймия
️️️️
Й. Дом
Замена
B. Boulenger
️️️️
Д. Опаре
58'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мазиз
57'
55'
Замена
М. Нубисси
️️️️
M. Suzuki
49'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шенклэнд
46'
Замена
Л. Шенклэнд
️️️️
P. Bourdin
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Микаутадзе
40'
38'
Желтая карточка
W. Biebauw
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
17
Антуан Бернье
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Беерсхот
28
Тибо де Смет
ЛЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
0
Wouter Biebauw
ЦФ
55
Стипе Радич
ЦФ
3
Маурисио Лемос
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
6
Йорен Дом
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Серен
22
Maxime Mignon
ВР
28
Elias Spago
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
11
Maidine Douane
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
10
Илияс Себауи
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
7
Лоуренс Шенклэнд
ЦФ
3-5-2
30
Дитш
13
Дабила
13
Ваге
20
88
Мазиз
6
Кашбах
8
18
Поти
17
Бернье
40
Опаре
9
Микаутадзе
1-1-5
28
де Смет
10
Хольцхаушер
6
Дом
7
20
Авенатти
18
29
18
Поти
28
28
18
Поти
40
Опаре
24
24
40
Опаре
17
Бернье
11
11
17
Бернье
6
Дом
20
Халаймия
20
Халаймия
6
Дом
10
Хольцхаушер
6
6
10
Хольцхаушер
7
99
Нубисси
99
Нубисси
7
3
7
Шенклэнд
7
Шенклэнд
3
Остались в запасе
Серен
Беерсхот
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
10
Илияс Себауи
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Остались в запасе
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Остались в запасе
10
Илияс Себауи
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Серен - Беерсхот
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
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Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
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