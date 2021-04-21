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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Йени Малатьяспор
Эрзурумспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 21 апреля 2021
Эрзурумспор
21.04.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
90+6'
G. Obertan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 1:0!
G. Obertan
Пас отдал
B. Ãagiran
90'
+6
Замена
B. Ãagiran
️️️️
П. Бумаль
78'
78'
Замена
Ж. Топалли
️️️️
K. Kanatsızkuş
77'
Желтая карточка
К. Хафез
77'
Замена
B. Cevahir
️️️️
S. Kaya
69'
Замена
С. Маллан
️️️️
З. Явру
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Рикарду
68'
62'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
U. Bulut
Желтая карточка
Рикарду
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эрзурумспор
55
Leo Schwechlen
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
17
Эмрах Бассан
ЦП
29
Jakub Szumski
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
15
Johanna Ochieng Omolo
ЦФ
4
Gabriel Obertan
ЦФ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
7
Морике Фофана
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Эрзурумспор
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
55
Ozgur Sert
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
19
Aly Mallé
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
1-1-1-5
55
20
Бумаль
17
Бассан
23
10
Рикарду
4
15
5
3-2-1-4
25
Эзбир
15
Хадебе
29
Чебаке
18
Явру
7
Фофана
15
Хафез
30
7
9
13
17
20
Бумаль
77
77
20
Бумаль
10
Рикарду
61
61
10
Рикарду
17
11
Топалли
11
Топалли
17
9
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
9
26
26
92
92
18
Явру
14
Маллан
14
Маллан
18
Явру
Остались в запасе
Эрзурумспор
Йени Малатьяспор
88
Osman Çelik
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
55
Ozgur Sert
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
19
Aly Mallé
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
88
Osman Çelik
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
55
Ozgur Sert
ЦФ
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
21
Zakarya Bergdich
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
Остались в запасе
19
Aly Mallé
ЦФ
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Erkan Kas
ЦЗ
70
Olcay Sahan
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Эрзурумспор - Йени Малатьяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
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