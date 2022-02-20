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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гройтер Фюрт
Бавария - Гройтер Фюрт: обзор матча 20 февраля 2022
Бавария
20.02.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
47'
Р. Левандовски
61'
С. Грисбек (АГ)
82'
Р. Левандовски
90+1'
Э. Чупо-Мотинг
43'
Б. Хргота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бавария - Гройтер Фюрт
ГОЛ! 4:1!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Гнабри
90'
+1
Желтая карточка
Й. Киммих
88'
Замена
М. Рока
️️️️
М. Забитцер
87'
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Н. Зюле
82'
80'
Желтая карточка
М. Бауэр
70'
Замена
Ю. Грин
️️️️
П. Зегуйн
69'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Б. Хргота
65'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Д. Левелинг
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Грисбек
61'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Л. Эрнандес
53'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Э. Чупо-Мотинг
47'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
О. Ричардс
46'
Желтая карточка
Р. Левандовски
45'
43'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хргота
Замена
С. Гнабри
️️️️
К. Толиссо
25'
22'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ж. Дудзяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
4-1-2-1-2
26
Ульрайх
21
Эрнандес
3
Ричардс
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
8
Толиссо
20
Забитцер
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-1-3-1-2
1
Линде
28
Мейерхофер
24
Виргевер
27
Иттер
13
Грисбек
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
28
Дудзяк
18
Левелинг
10
Хргота
21
Эрнандес
25
Зюле
25
Зюле
21
Эрнандес
20
Забитцер
21
Рока
21
Рока
20
Забитцер
8
Толиссо
7
Гнабри
7
Гнабри
8
Толиссо
3
Ричардс
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
3
Ричардс
18
Левелинг
5
Бауэр
5
Бауэр
18
Левелинг
30
Зегуйн
37
Грин
37
Грин
30
Зегуйн
10
Хргота
9
Пулулу
9
Пулулу
10
Хргота
28
Дудзяк
7
Нильсен
7
Нильсен
28
Дудзяк
Остались в запасе
Бавария
Гройтер Фюрт
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
2
Симон Аста
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
10
Джамал Мусиала
АП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
2
Симон Аста
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Бавария - Гройтер Фюрт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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