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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Фиорентина - Бавария
Фиорентина - Бавария: обзор матча 09 марта 2010
Фиорентина
09.03.2010, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
3 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Бавария
28'
Х. Варгас
54'
С. Йоветич
64'
С. Йоветич
60'
М. ван Боммел
65'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Бавария
+1
Замена
Д. Праньич
️️️️
Ф. Рибери
Желтая карточка
М. ван Боммел
Замена
Кейррисон
️️️️
Х. Варгас
Желтая карточка
Фелипе
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Фелипе
ГОЛ! 3:2!
А. Роббен
ГОЛ! 3:1!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Джилардино
ГОЛ! 2:1!
М. ван Боммел
Пас отдал
Ф. Рибери
ГОЛ! 2:0!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Джилардино
Желтая карточка
П. Кролдруп
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
Травма
М. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Х. Варгас
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
27
Фелипе
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
4-4-2
1
Фрей
27
Фелипе
14
Натали
3
Кролдруп
29
Де Сильвестри
11
Варгас
14
Дзанетти
18
Монтоливо
32
Маркьонни
19
Джилардино
9
Йоветич
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
5
Алаба
10
Роббен
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
7
Рибери
27
Гомес
13
Мюллер
27
Фелипе
21
Паскуаль
21
Паскуаль
27
Фелипе
11
Варгас
9
Кейррисон
9
Кейррисон
11
Варгас
7
Рибери
32
Праньич
32
Праньич
7
Рибери
27
Гомес
11
Клозе
11
Клозе
27
Гомес
Остались в запасе
Фиорентина
Бавария
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Фиорентина - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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