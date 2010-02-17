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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Фиорентина
Бавария - Фиорентина: обзор матча 17 февраля 2010
Бавария
17.02.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Фиорентина
45+3'
А. Роббен (П)
89'
М. Клозе
50'
П. Кролдруп
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Фиорентина
Желтая карточка
Х. Варгас
ГОЛ! 2:1!
М. Клозе
Пас отдал
И. Олич
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Ч. Натали
Замена
М. Донадель
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
М. Клозе
Желтая карточка
М. Маркьонни
Замена
Фелипе
️️️️
С. Йоветич
Красная карточка
М. Гобби
Замена
М. Клозе
️️️️
М. Гомес
Замена
И. Олич
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:1!
П. Кролдруп
Пас отдал
С. Йоветич
Замена
Д. Контенто
️️️️
Д. ван Бюйтен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Роббен
+3
Желтая карточка
М. ван Боммел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
18
Массимо Гобби
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
23
Марио Болатти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
26
Диего Контенто
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
45
Федерико Карраро
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Кейррисон
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
28
Бадштубер
2
Демичелис
5
ван Бюйтен
21
Лам
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
10
Роббен
13
Мюллер
27
Гомес
4-4-2
1
Фрей
29
Де Сильвестри
14
Натали
3
Кролдруп
18
Гобби
32
Маркьонни
18
Монтоливо
23
Болатти
11
Варгас
19
Джилардино
9
Йоветич
5
ван Бюйтен
26
Контенто
26
Контенто
5
ван Бюйтен
13
Мюллер
40
Олич
40
Олич
13
Мюллер
27
Гомес
11
Клозе
11
Клозе
27
Гомес
14
Натали
21
Паскуаль
21
Паскуаль
14
Натали
9
Йоветич
27
Фелипе
27
Фелипе
9
Йоветич
18
Монтоливо
33
Донадель
33
Донадель
18
Монтоливо
Остались в запасе
Бавария
Фиорентина
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
45
Федерико Карраро
ЦП
1
Влада Аврамов
ВР
16
Джанлука Комотто
ПЗ
9
Кейррисон
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Бавария - Фиорентина
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая)
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