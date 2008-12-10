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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - БАТЭ
Ювентус - БАТЭ: обзор матча 10 декабря 2008
Ювентус
10.12.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - БАТЭ
Замена
Л. Кастилья
️️️️
П. Недвед
Замена
️️️️
С. Кривец
Замена
С. Эспозито
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
П. Нехайчик
️️️️
И. Стасевич
Замена
А. Володько
️️️️
Д. Лихтарович
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Амаури
Желтая карточка
С. Веремко
Пенальти не реализован!
С. Джовинко
Желтая карточка
Амаури
Желтая карточка
С. Сосновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
БАТЭ
16
Сергей Веремко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
10
Сергей Кривец
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
10
Геннадий Близнюк
ЦФ
20
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
25
Лука Кастилья
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
0
Симоне Эспозито
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
21
Иван Пеха
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Александр Володько
ЦП
23
Алексей Вискушенко
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
3-2-3-2
13
Маннингер
3
Молинаро
6
Легротталье
0
Мельберг
29
Де Челье
26
Грыгера
11
Недвед
14
Дзанетти
32
Маркьонни
21
Джовинко
11
Амаури
3-2-3-2
16
Веремко
3
Сиваков
3
Сосновский
24
Казанцев
5
Юревич
14
Хагуш
10
Кривец
7
Стасевич
2
Лихтарович
20
Родионов
10
Близнюк
21
Джовинко
0
Эспозито
0
Эспозито
21
Джовинко
11
Недвед
25
Кастилья
25
Кастилья
11
Недвед
11
Амаури
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
11
Амаури
7
Стасевич
33
Нехайчик
33
Нехайчик
7
Стасевич
2
Лихтарович
8
Володько
8
Володько
2
Лихтарович
Остались в запасе
Ювентус
БАТЭ
12
Антонио Кименти
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Главный тренер
Клаудио Раньери
23
Алексей Вискушенко
ЦФ
21
Иван Пеха
ЦЗ
30
Александр Гутор
ВР
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
Остались в запасе
23
Алексей Вискушенко
ЦФ
21
Иван Пеха
ЦЗ
30
Александр Гутор
ВР
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ювентус - БАТЭ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
- : -
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Информация о матче
Главный судья:
Костас Капитанис
(Ларнака)
Помощники судьи:
Фриксос Петру
Ставрос Прокопиу (оба - Кипр)
Делегат:
Георг Пангль (Австрия)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:45 (в записи)
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