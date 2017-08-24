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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Александрия - БАТЭ
Александрия - БАТЭ: обзор матча 24 августа 2017
Александрия
24.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
БАТЭ
34'
В. Грицук (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - БАТЭ
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Грицук
34'
Начало матча
Статистика матча Александрия - БАТЭ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
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