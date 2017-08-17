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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Александрия
БАТЭ - Александрия: обзор матча 17 августа 2017
БАТЭ
17.08.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Александрия
19'
Е. Банада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Александрия
Желтая карточка
Н. Милунович
72'
Желтая карточка
И. Стасевич
67'
65'
Желтая карточка
В. Грицук
19'
ГОЛ! 0:1!
Е. Банада
Пас отдал
А. Цуриков
3'
Желтая карточка
С. Басов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
44
Евгений Банада
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
БАТЭ
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
1-5
19
Милунович
21
Драгун
62
Гордейчук
7
Стасевич
8
Володько
11
Володько
2-3-1
79
Панькив
15
Запорожан
87
Басов
44
Банада
9
Цуриков
14
Полярус
22
Грицук
Остались в запасе
БАТЭ
Александрия
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
24
Владислав Леванидов
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
23
Денис Поляков
ЦЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча БАТЭ - Александрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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