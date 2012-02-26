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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - БАТЭ
Динамо - БАТЭ: обзор матча 26 февраля 2012
Динамо
26.02.2012, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
БАТЭ
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо - БАТЭ
Вторая желтая
Э. Олехнович
Вторая желтая
Л. Уилкшир
Желтая карточка
Э. Олехнович
Замена
А. Епуряну
️️️️
М. Ломич
Желтая карточка
М. Бордачев
Замена
Э. Олехнович
️️️️
Ф. Рудик
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Воронин
Замена
П. Нехайчик
️️️️
А. Самедов
Замена
Д. Лихтарович
️️️️
А. Концевой
Замена
А. Володько
️️️️
М. Скавыш
Замена
М. Симич
️️️️
Р. Брессан
Замена
Ф. Смолов
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
А. Самедов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Кокорин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
БАТЭ
30
Александр Гутор
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
2
Филипп Рудик
ЦП
88
Ренан Брессан
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
17
Александр Павлов
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
БАТЭ
55
Марко Симич
ЦЗ
23
Эдгар Олехнович
ЦП
2
Дмитрий Лихтарович
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
4-3-3
21
Березовский
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
26
Уилкшир
16
Нобоа
20
Семшов
19
Самедов
9
Кокорин
0
Воронин
22
Кураньи
4-3-1-2
30
Гутор
5
Юревич
23
Поляков
15
Радьков
26
Бордачев
2
Рудик
88
Брессан
25
Бага
17
Павлов
80
Концевой
15
Скавыш
32
Ломич
24
Епуряну
24
Епуряну
32
Ломич
19
Самедов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
19
Самедов
9
Кокорин
10
Джуджак
10
Джуджак
9
Кокорин
20
Семшов
90
Смолов
90
Смолов
20
Семшов
88
Брессан
55
Симич
55
Симич
88
Брессан
2
Рудик
23
Олехнович
23
Олехнович
2
Рудик
80
Концевой
2
Лихтарович
2
Лихтарович
80
Концевой
15
Скавыш
8
Володько
8
Володько
15
Скавыш
Остались в запасе
Динамо
БАТЭ
39
Евгений Фролов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
4
Артур Юсупов
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Динамо - БАТЭ
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Информация о матче
Стадион:
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