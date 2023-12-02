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Англия. Кубок
Саттон Юнайтед - Барнсли
Саттон Юнайтед - Барнсли: онлайн-трансляция 02 декабря 2023
Саттон Юнайтед
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
0 : 0
Отменен
Барнсли
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Статистика матча Саттон Юнайтед - Барнсли
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Матчи команд
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24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
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Оксфорд
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Рединг
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