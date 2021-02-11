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Расписание матчей
Англия. Кубок
Барнсли - Челси
Барнсли - Челси: обзор матча 11 февраля 2021
Барнсли
11.02.2021, четверг, 23:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 1
Завершен
Челси
64'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Барнсли - Челси
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Пулишич
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
Т. Сиббик
76'
Замена
Р. Палмер
️️️️
Х. Кейн
73'
69'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
Х. Зиеш
64'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
Р. Джеймс
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Чаплин
59'
Замена
Д. Дайк
️️️️
В. Адебойежо
59'
46'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Алонсо
46'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
А. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
4-3-3
40
Коллинс
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
6
Сиббик
4
Стайлс
20
Моуатт
20
Кейн
12
Вудроу
8
Чаплин
20
Адебойежо
4-1-2-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
4
Зума
15
Кристенсен
3
Алонсо
91
Канте
22
Зиеш
6
Гилмор
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
18
Абрахам
8
Чаплин
28
Фризер
28
Фризер
8
Чаплин
28
Уильямс
28
Уильямс
20
Кейн
17
Палмер
17
Палмер
20
Кейн
20
Адебойежо
9
Дайк
9
Дайк
20
Адебойежо
6
Сиббик
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
6
Сиббик
15
Кристенсен
22
Рюдигер
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Алонсо
24
Джеймс
24
Джеймс
3
Алонсо
11
Пулишич
8
Ковачич
8
Ковачич
11
Пулишич
22
Зиеш
18
Анджорин
18
Анджорин
22
Зиеш
Остались в запасе
Барнсли
Челси
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
4
Льюис Бейт
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
Остались в запасе
4
Льюис Бейт
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Барнсли - Челси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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