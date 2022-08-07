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Расписание матчей
Италия. Кубок
Верона - Бари
Верона - Бари: обзор матча 07 августа 2022
Верона
07.08.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
1 : 4
Завершен
Бари
16'
К. Ласанья
30'
М. Фолоруншо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Верона - Бари
84'
Желтая карточка
N. Bellomo
Замена
М. Джурич
️️️️
К. Ласанья
71'
Замена
А. Барак
️️️️
А. Тамез
71'
Красная карточка
Д. Фараони
69'
Желтая карточка
Д. Фараони
69'
60'
Замена
N. Bellomo
️️️️
Д. Канджано
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Т. Анри
60'
Желтая карточка
Д. Лазович
47'
Замена
Б. Амионе
️️️️
Д. Маньяни
46'
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Фолоруншо
Замена
Д. Маньяни
️️️️
Ф. Чеккерини
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Ласанья
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Бари
1
Элия Каприле
ВР
31
Джакомо Риччи
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
20
Emanuele Terranova
ЦФ
14
Майкл Фолоруншо
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Сулемана
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
30
Алессандро Кортиновис
ЦФ
2
Бруно Амионе
ЦФ
Бари
23
Антонио Маццотта
ЛП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
10
Nicola Bellomo
ЦФ
0
Andrea D'Errico
ЦФ
3-3-2-2
96
Монтипо
18
Онгла
27
Давидович
22
Гюнтер
11
Чеккерини
61
Тамез
19
Фараони
88
Лазович
20
Илич
15
Ласанья
9
Анри
1-1-2
1
Каприле
31
Риччи
11
Канджано
14
Фолоруншо
20
11
Чеккерини
96
Маньяни
96
Маньяни
11
Чеккерини
61
Тамез
72
Барак
72
Барак
61
Тамез
15
Ласанья
11
Джурич
11
Джурич
15
Ласанья
9
Анри
91
Пикколи
91
Пикколи
9
Анри
Маньяни
2
Амионе
2
Амионе
Маньяни
11
Канджано
10
10
11
Канджано
Остались в запасе
Верона
Бари
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Сулемана
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
23
Антонио Маццотта
ЛП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
0
Andrea D'Errico
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Сулемана
ЦП
30
Алессандро Кортиновис
ЦФ
Остались в запасе
23
Антонио Маццотта
ЛП
8
Alessandro Mallamo
ЦФ
0
Andrea D'Errico
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Верона - Бари
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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