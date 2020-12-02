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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Барселона
Ференцварош - Барселона: обзор матча 02 декабря 2020
Ференцварош
02.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
14'
А. Гризманн
20'
М. Брейтуэйт
28'
У. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ференцварош - Барселона
Замена
И. Харатин
️️️️
Сомалья
81'
80'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Р. Мак
️️️️
Т. Нгуэн
72'
Замена
Р. Батурина
️️️️
М. Узуни
71'
70'
Желтая карточка
Тринкау
65'
Замена
Р. Пуч
️️️️
А. Гризманн
65'
Замена
️️️️
К. Лангле
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Д. Зигер
64'
Замена
Г. Ловренчич
️️️️
М. Хайстер
64'
53'
Желтая карточка
А. Гризманн
46'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Ж. Альба
46'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
С. Бускетс
30'
Желтая карточка
С. Бускетс
Желтая карточка
Д. Зигер
28'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
У. Дембеле
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
У. Дембеле
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
16
Миха Блажич
ЦЗ
5
Абрахам Фримпонг
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
88
Исаэль
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
7
Сомалья
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Барселона
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ференцварош
29
Дьердь Шекси
ВР
33
Левенте Эри
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
9
Роко Батурина
ЦФ
9
Франк Боли
ЦФ
26
Герго Ловренчич
ЦФ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Педри
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
3-2-3-2
90
Дибус
5
Фримпонг
3
Двали
2
Хайстер
16
Блажич
21
Ботка
88
Исаэль
18
Зигер
7
Сомалья
93
Нгуэн
10
Узуни
4-1-1-1-3
33
Нето
8
Дест
30
Мингеса
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
15
Пьянич
10
Дембеле
7
Тринкау
7
Гризманн
22
Брейтуэйт
18
Зигер
93
Лайдуни
93
Лайдуни
18
Зигер
10
Узуни
9
Батурина
9
Батурина
10
Узуни
7
Сомалья
14
Харатин
14
Харатин
7
Сомалья
93
Нгуэн
21
Мак
21
Мак
93
Нгуэн
2
Хайстер
26
Ловренчич
26
Ловренчич
2
Хайстер
22
Брейтуэйт
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
22
Брейтуэйт
18
Альба
23
Фирпо
23
Фирпо
18
Альба
7
Гризманн
10
Пуч
10
Пуч
7
Гризманн
5
Бускетс
21
де Йонг
21
де Йонг
5
Бускетс
Остались в запасе
Ференцварош
Барселона
29
Дьердь Шекси
ВР
33
Левенте Эри
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
1
Арнау Тенас
ВР
8
Педри
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
29
Дьердь Шекси
ВР
33
Левенте Эри
ВР
5
Доминик Чонтош
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
9
Франк Боли
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
8
Педри
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
35
Матеус Фернандес
ЦП
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ференцварош - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Альберт Флориан Стэдиум
Где смотреть матч:
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