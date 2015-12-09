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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Барселона
Байер - Барселона: обзор матча 09 декабря 2015
Байер
09.12.2015, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
23'
Чичарито
20'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Барселона
Замена
К. Пападопулос
️️️️
К. Крамер
90'
86'
Желтая карточка
И. Ракитич
85'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Х. Чалханоглу
79'
74'
Замена
Х. Камара
️️️️
Ж. Альба
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
А. Мехмеди
70'
62'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
В. Каптум
51'
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
К. Кампль
29'
ГОЛ! 1:1!
Чичарито
Пас отдал
Х. Чалханоглу
23'
20'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жорди Масип
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
27
Хуан Камара
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Лено
18
Венделл
4
Та
21
Топрак
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
19
Хильберт
38
Беллараби
14
Чичарито
14
Мехмеди
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
3
Адриано
4
Вермален
5
Бартра
18
Альба
16
Сампер
11
Ракитич
6
Каптум
10
Месси
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
23
Крамер
14
Пападопулос
14
Пападопулос
23
Крамер
20
Чалханоглу
8
Брандт
8
Брандт
20
Чалханоглу
14
Мехмеди
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Мехмеди
6
Каптум
6
Гумбау
6
Гумбау
6
Каптум
18
Альба
27
Камара
27
Камара
18
Альба
Остались в запасе
Байер
Барселона
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жорди Масип
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жорди Масип
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Байер - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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