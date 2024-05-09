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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Тальерес де Кордоба - Барселона Г
Тальерес де Кордоба - Барселона Г: обзор матча 09 мая 2024
Тальерес де Кордоба
09.05.2024, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, группа B, 4 тур
3 : 1
Завершен
Барселона Г
12'
М. Каталан
90+4'
Г. Боу
61'
Х. Рохас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Барселона Г
ГОЛ! 2:1!
Г. Боу
90'
+4
90'
+1
Замена
P. Perlaza
️️️️
A. Rangel
87'
Желтая карточка
B. Oyola
Замена
Г. Боу
️️️️
Р. Соса
80'
75'
Замена
B. Oyola
️️️️
Д. Диас
70'
Замена
Д. Арройо
️️️️
F. Gaibor
63'
Желтая карточка
Х. Рохас
61'
ГОЛ! 1:1!
Х. Рохас
Пас отдал
L. Sosa
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
56'
49'
Желтая карточка
A. Preciado
35'
Желтая карточка
L. Souza de Almeida
ГОЛ! 1:0!
М. Каталан
12'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Барселона Г
1
4
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
19
14
Офсайды
1
0
Количество передач
283
515
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
85
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
11
3
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.77
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
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Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
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Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Барселона Г
- : -
29.11.2026
Аукас
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Универсидад Католика
0 : 1
22.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Барселона Г
1 : 1
09.11.2026
ЛДУ
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Макара
3 : 0
01.11.2026
Барселона Г
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Аукас
0 : 4
26.10.2026
Барселона Г
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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