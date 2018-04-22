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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Барселона Б - Райо Вальекано
Барселона Б - Райо Вальекано: обзор матча 22 апреля 2018
Барселона Б
22.04.2018, воскресенье, 17:00
Испания. Сегунда, 36 тур
2 : 3
Завершен
Райо Вальекано
53'
Бебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона Б - Райо Вальекано
90'
+3
Желтая карточка
Бебе
Желтая карточка
М. Науэль
88'
77'
Желтая карточка
У. Лопес
53'
ГОЛ! 0:1!
Бебе
Начало матча
Статистика матча Барселона Б - Райо Вальекано
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона Б
Испания. Сегунда, 42 тур
Барселона Б
0 : 2
02.06.2018
Сарагоса
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
0 : 0
27.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 40 тур
Барселона Б
3 : 1
20.05.2018
Кадис
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
2 : 3
12.05.2018
Барселона Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Барселона Б
0 : 1
05.05.2018
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Райо Вальекано
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Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
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Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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