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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Кюрасао - Барбадос
Кюрасао - Барбадос: обзор матча 06 июня 2024
Кюрасао
06.06.2024, четверг, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 1 тур
4 : 0
Завершен
Барбадос
25'
Р. Джанга
62'
Р. Джанга
86'
Р. Джанга (П)
90+2'
Д. Кастанер
90+2'
N. Reid-Stephen (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кюрасао - Барбадос
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 4:1!
N. Reid-Stephen
ГОЛ! 4:0!
Д. Кастанер
Пас отдал
R. Rosario
90'
+2
90'
+3'
Замена
️️️️
Д. Кастанер
89'
87'
Замена
️️️️
E. Taylor
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Джанга
86'
Замена
️️️️
R. Rosario
79'
Замена
️️️️
К. Мартина
79'
72'
Замена
️️️️
R. Morris
72'
Замена
️️️️
D. Richards
71'
Травма
N. Brathwaite
63'
Замена
️️️️
J. Oughterson
63'
Замена
️️️️
N. Butcher
ГОЛ! 2:0!
Р. Джанга
62'
61'
Желтая карточка
A. Applewhaite
(фол)
Желтая карточка
Ш. Флоранус
(фол)
49'
Желтая карточка
Ж. Бакуна
(фол)
46'
Замена
️️️️
Д. Маргарита
46'
Замена
️️️️
К. Фелида
46'
45'
+3'
ГОЛ! 1:0!
Р. Джанга
Пас отдал
К. Горре
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кюрасао
1
Элой Ром
ВР
12
Натан Маркело
ПЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Шерел Флоранус
ПЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Ксандер Северина
ПВ
18
Ранхело Джанга
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Барбадос
21
Brandon Sumpert
ВР
20
Nicoli Brathwaite
ЦЗ
6
Akeem Hill
ЦЗ
3
Andre Applewhaite
(К)
ЦЗ
4
Mario Williams
ЦП
6
Sheran Hoyte
ЦП
7
Ackeel Applewhaite
ЦП
8
Hagan Holligan
ЦП
17
Rommel Bynoe
ЦП
9
Tajio James
ЦФ
10
Niall Reid-Stephen
ЦФ
Главный тренер
Кент Холл
Кюрасао
23
Dylan Fancito
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
2
Куко Мартина
ЦЗ
22
Кевин Фелида
ОП
16
Джирл Маргарита
ЦП
15
Shanon Carmelia
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
12
Rayvien Rosario
ЦФ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
21
Justin Ogenia
ЦФ
Барбадос
18
Kevon Allsopp
ВР
1
Jireh Malcolm
ВР
2
Ricardo Morris
ЦЗ
22
Zachary Applewhite
ЦЗ
23
Shay Prescod
ЦЗ
19
Romelle Burgess
ЦП
11
Nadre Butcher
ЦП
22
Devonte Richards
ЦП
15
Ethan Taylor
ЦП
5
Elijah Downey
ЦП
13
Khalil Vanderpool-Nurse
ЦФ
14
Jaron Oughterson
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Ром
5
Флоранус
12
Маркело
3
Гаари
20
Бренет
6
Ремерато
7
Бакуна
11
Северина
14
Горре
17
Кувас
18
Джанга
3-5-2
21
20
6
3
4
7
8
17
6
10
9
2
Мартина
2
Мартина
22
Фелида
22
Фелида
16
Маргарита
16
Маргарита
12
12
19
Кастанер
19
Кастанер
2
2
11
11
22
22
15
15
14
14
Остались в запасе
Кюрасао
Барбадос
23
Dylan Fancito
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Shanon Carmelia
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
21
Justin Ogenia
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
18
Kevon Allsopp
ВР
1
Jireh Malcolm
ВР
22
Zachary Applewhite
ЦЗ
23
Shay Prescod
ЦЗ
19
Romelle Burgess
ЦП
5
Elijah Downey
ЦП
13
Khalil Vanderpool-Nurse
ЦФ
Главный тренер
Кент Холл
Остались в запасе
23
Dylan Fancito
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
15
Shanon Carmelia
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
21
Justin Ogenia
ЦФ
Остались в запасе
18
Kevon Allsopp
ВР
1
Jireh Malcolm
ВР
22
Zachary Applewhite
ЦЗ
23
Shay Prescod
ЦЗ
19
Romelle Burgess
ЦП
5
Elijah Downey
ЦП
13
Khalil Vanderpool-Nurse
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Кент Холл
Статистика матча Кюрасао - Барбадос
2
1
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
13
Офсайды
4
0
Количество передач
440
221
Сейвы
4
0
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сент-Люсия
2 : 1
11.06.2025
Барбадос
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Барбадос
1 : 1
05.06.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
11.05.2025
Барбадос
Товарищеские матчи. Сборные
Доминика
0 : 0
09.05.2025
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