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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал Унион - Баракалдо
Реал Унион - Баракалдо: обзор матча 08 октября 2008
Реал Унион
08.10.2008, среда, 23:15
Испания. Кубок, 3 раунд
2 : 1
Завершен
Баракалдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал Унион - Баракалдо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал Унион
Испания. Кубок, 2 раунд
Реал Унион
0 : 1
20.12.2022
Мальорка
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Унион
3 : 2
13.11.2022
Кадис
Испания. Кубок, 1 раунд
Кристо Атлетико
2 : 0
02.12.2021
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Севилья
6 : 1
10.11.2010
Реал Унион
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал Унион
0 : 4
27.10.2010
Севилья
Баракалдо
Испания. Кубок, 2 раунд
Баракалдо
1 : 2
05.12.2024
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1 раунд
Лейда
1 : 3
30.10.2024
Баракалдо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Баракалдо
0 : 0
01.11.2023
Малага
Испания. Кубок, 1/16 финала
Валенсия
2 : 0
16.12.2015
Баракалдо
Испания. Кубок, 1/16 финала
Баракалдо
1 : 3
02.12.2015
Валенсия
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