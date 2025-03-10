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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Ротор
Балтика - Ротор: обзор матча 10 марта 2025
Балтика
10.03.2025, понедельник, 20:00
Россия. Первая лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балтика - Ротор
Желтая карточка
Н. Титков
85'
82'
Желтая карточка
И. Сафронов
78'
Желтая карточка
А. Семенов
71'
Замена
И. Сафронов
️️️️
С. Макаров
61'
Замена
Т. Касимов
️️️️
М. Мальцев
61'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Турищев
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Мохаммад
55'
46'
Замена
М. Швецов
️️️️
А. Шумских
Замена
Н. Титков
️️️️
И. Петров
46'
Замена
К. Никишин
️️️️
С. Пряхин
46'
38'
Желтая карточка
А. Шумских
Желтая карточка
С. Пряхин
19'
5'
Желтая карточка
З. Плиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Илья Петров
ЦП
96
Амир Мохаммад
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ОП
19
Никита Плотников
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
7
Илья Сафронов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
8
Мендель
10
Петров
96
Мохаммад
17
Саусь
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-5-1-1
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
24
Клещенко
28
Семенов
6
Макаров
19
Плотников
57
Болотов
3
Плиев
24
Мальцев
90
Турищев
96
Мохаммад
23
Чернов
23
Чернов
96
Мохаммад
10
Петров
18
Титков
18
Титков
10
Петров
19
Пряхин
28
Никишин
28
Никишин
19
Пряхин
5
Шумских
3
Швецов
3
Швецов
5
Шумских
24
Мальцев
31
Касимов
31
Касимов
24
Мальцев
6
Макаров
7
Сафронов
7
Сафронов
6
Макаров
90
Турищев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
90
Турищев
Остались в запасе
Балтика
Ротор
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
44
Егор Любаков
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
27
Руслан Оздоев
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
22
Юрий Завезен
ЦП
97
Дамир Таликин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Балтика - Ротор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Ярослав Калиниченко (Пермь)
Резервный судья:
Алексей Лапатухин (Москва)
Делегат:
Полина Папыева (Москва)
Инспектор:
Виктор Лебедев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
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