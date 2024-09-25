Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Луки-Энергия - Балтика
Луки-Энергия - Балтика: обзор матча 25 сентября 2024
Луки-Энергия
25.09.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Балтика
16'
Д. Сподарец (П)
18'
А. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луки-Энергия - Балтика
ГОЛ!
И. Зазвонкин
1:3
ГОЛ!
М. Майборода
1:2
ГОЛ!
И. Стефанович
0:2
Пенальти не реализован!
Н. Поляков
ГОЛ!
К. Никишин
0:1
Пенальти не реализован!
Д. Сподарец
Замена
М. Алелюнас
️️️️
А. Коренблюм
89'
Замена
М. Майборода
️️️️
Д. Шабалин
80'
78'
Замена
К. Никишин
️️️️
А. Эльдарушев
Замена
Д. Жемайтис
️️️️
А. Лукин
66'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Фернандес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Сподарец
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луки-Энергия
93
Данил Рязанов
ВР
37
Иван Овсянкин
ЛЗ
78
Евгений Фетисов
ЦЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
19
Игорь Иванов
ПЗ
71
Ренат Багдашкин
ПЗ
19
Данил Сподарец
ЛВ
66
Даниил Шабалин
ЛВ
39
Никита Поляков
ЦП
9
Александр Лукин
ПВ
7
Манвел Агаронян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Балтика
44
Егор Любаков
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Луки-Энергия
1
Даниил Ваулин
ВР
44
Никита Горбачев
ЦЗ
87
Данила Жемайтис
ЛВ
27
Михаил Майборода
ПВ
6
Марк Алелюнас
ЦФ
13
Артём Егоров
ЦФ
Балтика
94
Владимир Малышев
ВР
23
Юрий Петровский
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
7
Марк Мокин
ЛВ
87
Артем Исик
ОП
66
Никита Терещук
ЦФ
28
Кирилл Никишин
ЦФ
3-2-1-3-1
93
Рязанов
7
Коренблюм
19
Иванов
78
Фетисов
37
Овсянкин
71
Багдашкин
39
Поляков
66
Шабалин
19
Сподарец
9
Лукин
7
Агаронян
4-1-3-2
44
Любаков
7
Маляров
43
Терентьев
4
Калачев
57
Бегун
18
Титков
10
Фернандес
17
Зазвонкин
19
Глушков
23
Стефанович
11
Эльдарушев
9
Лукин
87
Жемайтис
87
Жемайтис
9
Лукин
66
Шабалин
27
Майборода
27
Майборода
66
Шабалин
7
Коренблюм
6
Алелюнас
6
Алелюнас
7
Коренблюм
11
Эльдарушев
28
Никишин
28
Никишин
11
Эльдарушев
Остались в запасе
Луки-Энергия
Балтика
1
Даниил Ваулин
ВР
44
Никита Горбачев
ЦЗ
13
Артём Егоров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
94
Владимир Малышев
ВР
23
Юрий Петровский
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Марк Мокин
ЛВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
1
Даниил Ваулин
ВР
44
Никита Горбачев
ЦЗ
13
Артём Егоров
ЦФ
Остались в запасе
94
Владимир Малышев
ВР
23
Юрий Петровский
ЦЗ
74
Давид Черкасов
ЦЗ
87
Артем Исик
ОП
7
Марк Мокин
ЛВ
66
Никита Терещук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Осадчук
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Луки-Энергия - Балтика
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Череповец
1 : 0
25.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ленинградец
2 : 0
14.10.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Тверь
2 : 1
11.10.2026
Луки-Энергия
Балтика
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
1 : 0
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Экспресс
Новости команд
Все
Луки-Энергия
Балтика
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
9
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Ленинградец» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 5 раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
13 октября
«Луки-Энергия» – «Искра Смоленск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Муром» – «Луки-Энергия»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Луки-Энергия» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 сентября 2026
10 сентября
Игрок «Балтики» получил «больших люлей» от Талалаева
Вчера, 23:50
1
«Зенит» сыграет с «Балтикой» без ключевого футболиста
Вчера, 22:55
10
РПЛ. «Балтика» победила «Ахмат» (1:0) в матче с двумя удалениями
Вчера, 20:57
12
«Балтика» – «Ахмат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 17:50
Раскрыт список из 14 трансферных целей «Локомотива» на зимнее ТО
Вчера, 14:42
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+