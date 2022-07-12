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Жальгирис - Балкани
Жальгирис - Балкани: обзор матча 12 июля 2022
Жальгирис
12.07.2022, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Балкани
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Балкани
107'
Замена
Л. Кардосо
️️️️
Э. Куц
Замена
Й. Тадич
️️️️
Ф. Урега
106'
Замена
М. Куклис
️️️️
Н. Мартин Горобсов
90'
+4
Замена
Ж. Бопесу
️️️️
С. Миколюнас
90'
+4
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
Р. Оливейра
90'
Замена
Г. Ярусевичюс
️️️️
Ф. Кьереме
62'
Желтая карточка
С. Миколюнас
54'
Желтая карточка
М. Миличкович
40'
Желтая карточка
П. Мамич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Жальгирис - Балкани
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
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