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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэмран - Балкани
Хэмран - Балкани: обзор матча 30 июля 2024
Хэмран
30.07.2024, вторник, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Балкани
64'
В. Хамиди
76'
Б. Каррица (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хэмран - Балкани
82'
Замена
Джованни
️️️️
Б. Каррица
76'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Каррица
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Хамиди
Желтая карточка
R. Prša
50'
Замена
S. Xerri
️️️️
Э. Марселина
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
33
Mayron Marques
ЦЗ
3
Matthias Ellul
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
91
Эмерсон Марселина
ОП
6
Daniel Letherby
ЦП
14
Elionay
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
99
Raphael Lopes
ЦФ
21
Roko Prša
ЦФ
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
6
Astrit Thaqi
ЦЗ
25
Бернард Каррица
ЛВ
11
Альмир Криезиу
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
88
Кевен
ЦП
11
Валид Хамиди
ПВ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Хэмран
98
Francisco Célio da Paz
ВР
23
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
15
Kean Scicluna
ЦЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
8
Talison Lui Barboza
ЦП
17
Wendel Barros
ЦП
22
Gabriel Vella
ЦП
21
Sean Agius
ЦФ
19
Vitão
ЦФ
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
13
Art Miftari
ВР
34
Merlind Kodra
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
77
Eris Abedini
ЦП
19
Engjell Ajazaj
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
10
Джованни
ПВ
55
Геральб Смайли
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
3-1-2-4
1
Бонелло
33
3
7
Мбонг
91
Марселина
6
14
21
Корбалан
21
99
7
Монтебелло
4-1-1-3-1
1
Колики
4
Халили
32
Яшаника
6
3
Потоку
14
Эмерллаху
88
Кевен
11
Хамиди
25
Каррица
11
Криезиу
14
91
Марселина
5
5
91
Марселина
25
Каррица
10
Джованни
10
Джованни
25
Каррица
Остались в запасе
Хэмран
Балкани
98
Francisco Célio da Paz
ВР
23
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
15
Kean Scicluna
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
8
Talison Lui Barboza
ЦП
17
Wendel Barros
ЦП
22
Gabriel Vella
ЦП
21
Sean Agius
ЦФ
19
Vitão
ЦФ
92
Дамир Люлянович
ВР
13
Art Miftari
ВР
34
Merlind Kodra
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
77
Eris Abedini
ЦП
19
Engjell Ajazaj
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
55
Геральб Смайли
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Остались в запасе
98
Francisco Célio da Paz
ВР
23
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
15
Kean Scicluna
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
8
Talison Lui Barboza
ЦП
17
Wendel Barros
ЦП
22
Gabriel Vella
ЦП
21
Sean Agius
ЦФ
19
Vitão
ЦФ
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
13
Art Miftari
ВР
34
Merlind Kodra
ЦЗ
14
Эгзон Синани
ЦЗ
77
Eris Abedini
ЦП
19
Engjell Ajazaj
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
55
Геральб Смайли
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча Хэмран - Балкани
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Информация о матче
Стадион:
Victor Tedesco Stadium, Hamrun
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