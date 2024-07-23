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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Балкани - Хэмран
Балкани - Хэмран: обзор матча 23 июля 2024
Балкани
23.07.2024, вторник, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Хэмран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Балкани - Хэмран
Замена
E. Abedini
️️️️
Кевен
86'
50'
Замена
️️️️
Д. Мбонг
35'
Желтая карточка
С. Борг
Пенальти не реализован!
Л. Эмерллаху
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балкани
1
Энеа Колики
ВР
3
Арбер Потоку
ЛЗ
4
Гентрит Халили
ЦЗ
6
Astrit Thaqi
ЦЗ
32
Байрам Яшаника
ЦЗ
25
Бернард Каррица
ЛВ
11
Альмир Криезиу
ЛВ
14
Линдон Эмерллаху
ОП
88
Кевен
ЦП
11
Валид Хамиди
ПВ
14
Marsel Ismajlgeci
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Хэмран
1
Анри Бонелло
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
91
Эмерсон Марселина
ОП
14
Elionay
ЦП
21
Roko Prša
ЦФ
Балкани
92
Дамир Люлянович
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
10
Джованни
ПВ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
Хэмран
23
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Колики
3
Потоку
6
32
Яшаника
4
Халили
14
Эмерллаху
88
Кевен
11
Криезиу
25
Каррица
11
Хамиди
14
2-1-1-1
1
Бонелло
7
Мбонг
4
Борг
91
Марселина
14
21
88
Кевен
77
77
88
Кевен
Остались в запасе
Балкани
Хэмран
92
Дамир Люлянович
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
10
Джованни
ПВ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
23
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Остались в запасе
92
Дамир Люлянович
ВР
14
Эгзон Синани
ЦЗ
18
Леонард Шала
ЦП
15
Arbnor Halitjaha
ЦП
10
Джованни
ПВ
7
Bleart Tolaj
ЦФ
9
Krenar Dulaj
ЦФ
55
Геральб Смайли
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттиас Дебоно
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Sven Xerri
ЦЗ
7
Shaisen Attard
ЦП
25
Ederson Bruno Domingos
ЦП
21
Хуан Корбалан
ЦФ
7
Люк Монтебелло
ЦФ
Главный тренер
Илир Дая
Статистика матча Балкани - Хэмран
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Балкани
Лига конференций, 2 раунд
Балкани
3 : 2
30.07.2026
Богемианс
Лига конференций, 2 раунд
Богемианс
2 : 1
22.07.2026
Балкани
Лига конференций, 1 раунд
Балкани
3 : 2
16.07.2026
Коннас Куэй
Лига конференций, 1 раунд
Коннас Куэй
0 : 0
08.07.2026
Балкани
Косово. Суперлига, 36 тур
Дукаджини
1 : 0
31.05.2026
Балкани
Хэмран
Лига конференций, 1 раунд
Хэмран
1 : 2
16.07.2026
Рунавик
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 1
09.07.2026
Хэмран
Лига конференций, 6 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
18.12.2025
Хэмран
Лига конференций, 5 тур
Хэмран
0 : 2
11.12.2025
Шахтер
Лига конференций, 4 тур
Хэмран
3 : 1
27.11.2025
Линкольн
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Suhareka City Stadium, Suhareka
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