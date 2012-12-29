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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн - Гвинея
Бахрейн - Гвинея: обзор матча 29 декабря 2012
Бахрейн
29.12.2012, суббота, 20:15
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бахрейн - Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
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2 : 0
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Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
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Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
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