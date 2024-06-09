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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Багамские острова - Тринидад и Тобаго
Багамские острова - Тринидад и Тобаго: обзор матча 09 июня 2024
Багамские острова
09.06.2024, воскресенье, 00:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа B, 2 тур
1 : 7
Завершен
Тринидад и Тобаго
87'
P. Julmis
6'
M. Isaiah Shaw
14'
A. Jones (П)
43'
D. Muckette
45'
D. Muckette
56'
R. Moore
66'
M. Isaiah Shaw
84'
N. James
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Багамские острова - Тринидад и Тобаго
90'
+3'
ГОЛ! 1:7!
P. Julmis
87'
84'
ГОЛ! 0:7!
N. James
Пас отдал
D. Gilbert
Замена
️️️️
D. Beneby
82'
Замена
️️️️
J. Cheetham
78'
Замена
️️️️
R. Edgecombe
78'
77'
Замена
️️️️
R. Gill
77'
Замена
️️️️
D. Gilbert
Травма
A. Cartwright
77'
67'
Замена
️️️️
K. Woodley
67'
Замена
️️️️
N. James
67'
Замена
️️️️
М. Пун-Анжерон
66'
ГОЛ! 0:6!
M. Isaiah Shaw
Пас отдал
R. Moore
Замена
️️️️
B. Adderley
64'
Замена
️️️️
N. Johnson
64'
56'
ГОЛ! 0:5!
R. Moore
Пас отдал
S. Yeates
45'
ГОЛ! 0:4!
D. Muckette
Пас отдал
M. Isaiah Shaw
45'
+1'
43'
ГОЛ! 0:3!
D. Muckette
Пас отдал
R. Moore
14'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
A. Jones
Желтая карточка
A. Cartwright
(фол)
12'
6'
ГОЛ! 0:1!
M. Isaiah Shaw
Пас отдал
D. Muckette
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Багамские острова
23
Amard Adderley
ВР
2
Alexiou Cartwright
ЦЗ
8
Evelt Julmis
ЦЗ
10
Lesly St. Fleur
(К)
ЦЗ
6
Jean Tilo
ЦЗ
4
Jonathan Miller
ЦЗ
13
William Gardiner
ЦП
7
Quinton Carey
ЦП
5
Michael Massey
ЦП
12
Jordin Wilson
ЦП
9
Peter Julmis
ЦФ
Главный тренер
Несли Жан
Тринидад и Тобаго
22
Дензил Смит
ВР
5
Josiah Trimmingham
ЦЗ
2
Aubrey David
(К)
ЦЗ
17
Джуда Гарсия
ЦЗ
3
Triston Hodge
ЦЗ
18
Андре Рамперсад
ЦП
6
Duane Muckette
ЦП
7
Steffen Yeates
ЦП
13
R. Moore
ЦФ
16
Alvin Jones
ЦФ
19
Malcolm Isaiah Shaw
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
Багамские острова
21
Deron Ferguson
ВР
3
Duane Beneby
ЦЗ
17
Kai Perez
ЦЗ
20
Daylan Russell
ЦП
19
Reuben Edgecombe
ЦП
13
Nahum Johnson
ЦФ
11
Brandon Adderley
ЦФ
11
Jordan Cheetham
ЦФ
Тринидад и Тобаго
21
Aaron Enill
ВР
1
Christopher Biggette
ВР
14
Shannon Gómez
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
9
Nathaniel James
ЦП
17
Мишель Пун-Анжерон
ЦП
15
D. Gilbert
ЦП
19
Ажани Фортюн
ЦП
7
Ryan Telfer
ЦФ
23
Noah Powder
ЦФ
20
Real Gill
ЦФ
23
Kevon Woodley
ЦФ
3-2-4-1
23
10
6
4
8
2
13
5
12
7
9
4-3-3
22
Смит
2
17
Гарсия
3
5
18
Рамперсад
6
7
19
16
13
3
3
19
19
13
13
11
11
11
11
9
9
17
Пун-Анжерон
17
Пун-Анжерон
15
15
20
20
23
23
Остались в запасе
Багамские острова
Тринидад и Тобаго
21
Deron Ferguson
ВР
17
Kai Perez
ЦЗ
20
Daylan Russell
ЦП
Главный тренер
Несли Жан
21
Aaron Enill
ВР
1
Christopher Biggette
ВР
14
Shannon Gómez
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
19
Ажани Фортюн
ЦП
7
Ryan Telfer
ЦФ
23
Noah Powder
ЦФ
Главный тренер
Ангус Эве
Остались в запасе
21
Deron Ferguson
ВР
17
Kai Perez
ЦЗ
20
Daylan Russell
ЦП
Остались в запасе
21
Aaron Enill
ВР
1
Christopher Biggette
ВР
14
Shannon Gómez
ЦЗ
8
Даниэль Филлипс
ЦП
19
Ажани Фортюн
ЦП
7
Ryan Telfer
ЦФ
23
Noah Powder
ЦФ
Главный тренер
Несли Жан
Главный тренер
Ангус Эве
Статистика матча Багамские острова - Тринидад и Тобаго
1
Всего ударов по воротам
9
22
Удары в створ
5
11
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
236
767
Сейвы
4
4
Точность передач %
73
91
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
15
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Матчи команд
Багамские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
0 : 6
16.11.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
1 : 2
13.11.2025
Ангилья
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Багамские острова
0 : 8
08.06.2025
Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гренада
6 : 0
05.06.2025
Багамские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сэйнт Китс и Невис
1 : 0
11.06.2024
Багамские острова
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
3 : 0
15.03.2026
Тринидад и Тобаго
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Тринидад и Тобаго
2 : 1
19.11.2025
Бермудские острова
Информация о матче
Стадион:
SKNFA Technical Center, Basseterre
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