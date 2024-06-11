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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сэйнт Китс и Невис - Багамские острова
Сэйнт Китс и Невис - Багамские острова: обзор матча 11 июня 2024
Сэйнт Китс и Невис
11.06.2024, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Багамские острова
12'
И. Бристоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сэйнт Китс и Невис - Багамские острова
90'
+4'
Желтая карточка
L. Maynard
(фол)
89'
86'
Желтая карточка
J. Cheetham
(фол)
Замена
️️️️
T. Terrell
85'
Замена
️️️️
G. Vanterpool
85'
84'
Замена
️️️️
J. Cheetham
84'
Замена
️️️️
N. Johnson
71'
Замена
️️️️
Q. Carey
Замена
️️️️
N. Browne
69'
Замена
️️️️
K. Rogers
60'
Желтая карточка
M. Lewis
(фол)
52'
Замена
️️️️
T. Shade
46'
45'
+2'
44'
Красная карточка
J. Tilo
(фол)
44'
Желтая карточка
J. Tilo
(фол)
41'
Желтая карточка
J. Tilo
(фол)
ГОЛ! 1:0!
И. Бристоу
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сэйнт Китс и Невис
18
Julani Archibald
(К)
ВР
3
Итан Бристоу
ЛАЗ
2
Malique Roberts
ЦЗ
15
Mervin Lewis
ЦЗ
8
Yohannes Battice
ЦП
22
Omari Sterling James
ЦП
19
Роман Сойерс
ЦП
10
Gvaune Amory
ЦП
6
Lois Maynard
ЦФ
4
Andre Burley
ЦФ
9
Harry Panayiotou
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Молина
Багамские острова
1
Michael Butler
ВР
2
Alexiou Cartwright
ЦЗ
6
Jean Tilo
ЦЗ
8
Evelt Julmis
ЦЗ
4
Jonathan Miller
ЦЗ
10
Lesly St. Fleur
(К)
ЦЗ
5
Michael Massey
ЦП
12
Jordin Wilson
ЦП
13
William Gardiner
ЦП
11
Brandon Adderley
ЦФ
9
Peter Julmis
ЦФ
Главный тренер
Несли Жан
Сэйнт Китс и Невис
1
Kai Trotman
ВР
23
Vibert Stephen
ВР
5
Jameel Ible
ЦЗ
13
Jalden Myers
ЦЗ
16
Yusuf Saunders
ЦЗ
14
Tyquan Terrell
ЦП
17
Nequan Browne
ЦП
12
Tyrique Davis
ЦП
10
Tyrese Shade
ЦП
17
Gabriel Vanterpool
ЦП
11
Kimaree Rogers
ЦФ
20
D. Edwards
ЦФ
Багамские острова
21
Deron Ferguson
ВР
23
Amard Adderley
ВР
3
Duane Beneby
ЦЗ
17
Kai Perez
ЦЗ
7
Quinton Carey
ЦП
20
Daylan Russell
ЦП
19
Reuben Edgecombe
ЦП
11
Jordan Cheetham
ЦФ
13
Nahum Johnson
ЦФ
2-1-4-3
18
2
15
3
Бристоу
8
19
Сойерс
10
22
9
4
6
3-2-3-2
1
8
4
10
2
6
5
12
13
9
11
14
14
17
17
10
10
17
17
11
11
7
7
11
11
13
13
Остались в запасе
Сэйнт Китс и Невис
Багамские острова
1
Kai Trotman
ВР
23
Vibert Stephen
ВР
5
Jameel Ible
ЦЗ
13
Jalden Myers
ЦЗ
16
Yusuf Saunders
ЦЗ
12
Tyrique Davis
ЦП
20
D. Edwards
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Молина
21
Deron Ferguson
ВР
23
Amard Adderley
ВР
3
Duane Beneby
ЦЗ
17
Kai Perez
ЦЗ
20
Daylan Russell
ЦП
19
Reuben Edgecombe
ЦП
Главный тренер
Несли Жан
Остались в запасе
1
Kai Trotman
ВР
23
Vibert Stephen
ВР
5
Jameel Ible
ЦЗ
13
Jalden Myers
ЦЗ
16
Yusuf Saunders
ЦЗ
12
Tyrique Davis
ЦП
20
D. Edwards
ЦФ
Остались в запасе
21
Deron Ferguson
ВР
23
Amard Adderley
ВР
3
Duane Beneby
ЦЗ
17
Kai Perez
ЦЗ
20
Daylan Russell
ЦП
19
Reuben Edgecombe
ЦП
Главный тренер
Франсиско Молина
Главный тренер
Несли Жан
Статистика матча Сэйнт Китс и Невис - Багамские острова
2
1
3
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
15
3
Нарушения
16
13
Офсайды
2
2
Количество передач
418
204
Сейвы
2
8
Точность передач %
83
67
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные
Сэйнт Китс и Невис
4 : 2
30.03.2026
Соломоновы Острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Сэйнт Китс и Невис
2 : 3
10.06.2025
Гренада
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Тринидад и Тобаго
6 : 2
07.06.2025
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Товарищеские матчи. Сборные
Ангилья
2 : 4
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Багамские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
0 : 6
16.11.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Багамские острова
1 : 2
13.11.2025
Ангилья
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Багамские острова
0 : 8
08.06.2025
Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Гренада
6 : 0
05.06.2025
Багамские острова
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сэйнт Китс и Невис
1 : 0
11.06.2024
Багамские острова
Информация о матче
Стадион:
Warner Park, Basseterre
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Сэйнт Китс и Невис
Багамские острова
Сэйнт-Китс и Невис – Соломоновы острова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд
2024.03.21 08:19
1
Сэйнт-Китс и Невис – Соломоновы острова: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.90
29 марта
Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд
2024.03.21 08:19
1
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