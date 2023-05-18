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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Вест Хэм
АЗ Алкмаар - Вест Хэм: обзор матча 18 мая 2023
АЗ Алкмаар
18.05.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Вест Хэм
90+4'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Вест Хэм
90'
+6
Замена
Ф. Даунс
️️️️
Л. Пакета
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
П. Форнальс
Замена
М. Мердинк
️️️️
Й. Карлссон
85'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
85'
84'
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
Замена
М. Лахдо
️️️️
М. ван Бредероде
78'
75'
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Д. де Вит
️️️️
С. Мейнанс
70'
64'
Желтая карточка
Т. Керер
60'
Желтая карточка
Т. Соучек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
6
Керкез
31
Беукема
4
Хацидиакос
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
21
Карлссон
14
Павлидис
4-2-3-1
23
Ареоля
6
Керер
4
Зума
21
Агер
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
21
Мейнанс
20
де Вит
20
де Вит
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
15
Лахдо
9
ван Бредероде
21
Карлссон
9
Мердинк
9
Мердинк
21
Карлссон
11
Пакета
4
Даунс
4
Даунс
11
Пакета
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Вест Хэм
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча АЗ Алкмаар - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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