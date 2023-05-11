Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Вест Хэм - АЗ Алкмаар
Вест Хэм - АЗ Алкмаар: обзор матча 11 мая 2023
Вест Хэм
11.05.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
67'
С. Бенрахма (П)
76'
М. Антонио
42'
Т. Рейндерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - АЗ Алкмаар
Замена
П. Форнальс
️️️️
С. Бенрахма
90'
79'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
М. ван Бредероде
Замена
Д. Ингс
️️️️
М. Антонио
79'
ГОЛ! 2:1!
М. Антонио
76'
68'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бенрахма
67'
65'
Желтая карточка
М. Райан
58'
Желтая карточка
Й. Класи
Желтая карточка
Л. Пакета
57'
42'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рейндерс
Пас отдал
С. Мейнанс
16'
Желтая карточка
М. де Вит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Вест Хэм
94
Джозеф Ананг
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
4
Зума
21
Агер
6
Керер
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-3-1-2
13
Райан
28
Сугавара
31
Беукема
4
Хацидиакос
34
де Вит
21
Мейнанс
14
Рейндерс
8
Класи
9
ван Бредероде
14
Павлидис
21
Одгор
10
Бенрахма
8
Форнальс
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
28
Ингс
28
Ингс
18
Антонио
9
ван Бредероде
10
Михайлович
10
Михайлович
9
ван Бредероде
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
Остались в запасе
Вест Хэм
АЗ Алкмаар
94
Джозеф Ананг
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
94
Джозеф Ананг
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Фредди Поттс
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
31
Даниэл Ден
ВР
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Вест Хэм - АЗ Алкмаар
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Лондон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Вест Хэм
АЗ Алкмаар
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+