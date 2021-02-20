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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - АЗ Алкмаар
Венло - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 февраля 2021
Венло
20.02.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 4
Завершен
АЗ Алкмаар
24'
C. Donis
15'
Й. Карлссон
56'
Х. Эвьен
64'
М. Боадю
85'
М. Боадю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - АЗ Алкмаар
87'
Замена
Д. де Вит
️️️️
Й. Карлссон
85'
ГОЛ! 1:4!
М. Боадю
83'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Х. Эвьен
Замена
S. SchÃ¤fer
️️️️
T. Hunte
70'
Замена
М. Шабани
️️️️
L. Guwara
70'
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Боадю
Замена
K. Da Graca
️️️️
C. Donis
60'
Красная карточка
C. Kum
58'
56'
ГОЛ! 1:2!
Х. Эвьен
ГОЛ! 1:1!
C. Donis
Пас отдал
Д. ван Крой
24'
23'
Желтая карточка
О. Вейндал
15'
ГОЛ! 0:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
Т. Летшерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
27
Torino Hunte
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
37
Меритан Шабани
АП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
25
Jafar Arias
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
0
J. John
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-3-1-3
1
33
Пахоник
14
5
29
Машаш
8
77
32
ван Крой
7
Якумакис
25
27
4-1-2-1-2
40
Бизот
4
Мартинс-Инди
5
Летшерт
28
Сугавара
5
Вейндал
8
Коопмейнерс
26
Эвьен
18
Мидтсьё
80
Гюдмюндссон
10
Боадю
21
Карлссон
77
5
5
77
25
37
Шабани
37
Шабани
25
27
5
5
27
26
Эвьен
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
26
Эвьен
21
Карлссон
20
де Вит
20
де Вит
21
Карлссон
Остались в запасе
Венло
АЗ Алкмаар
25
Jafar Arias
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
J. John
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
25
Jafar Arias
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
J. John
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
40
Максим Гуллит
ЦЗ
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Венло - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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