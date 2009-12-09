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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Стандард - АЗ Алкмаар
Стандард - АЗ Алкмаар: обзор матча 09 декабря 2009
Стандард
09.12.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 6 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - АЗ Алкмаар
Желтая карточка
М. Траоре
Замена
Г. Пелле
️️️️
М. Эль-Хамдауи
Желтая карточка
К. Ялинс
Замена
Г. Сирьяк
️️️️
Фелипе
Замена
М. Траоре
️️️️
В. Дальма
Замена
П. Вернблум
️️️️
Д. Ленс
Замена
М. Мартенс
️️️️
Б. Холмен
Желтая карточка
С. Поконьоли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
14
Ландри Мюлемо
ЛЗ
20
Фелипе
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
6
Вильфрид Дальма
ЛП
26
Бенжамен Никез
ЦП
11
Милан Йованович
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦП
28
Аксель Витсель
ПП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Стейн Схаарс
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
6
Давид Мендес
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦФ
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Стандард
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
27
Арнор Ангели
ЦП
20
Мусса Траоре
ЦФ
90
Гои-Би Сирьяк
ЦФ
АЗ Алкмаар
21
Эрик Хейблок
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
14
Ник ван дер Велден
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
4-5-1
26
Болат
14
Мюлемо
20
Фелипе
23
Сарр
17
Камоццато
6
Дальма
26
Никез
11
Йованович
9
Де Камарго
28
Витсель
70
Мбокани
4-4-2
44
Ромеро
15
Поконьоли
15
Морено
2
Ялинс
4
Мойсандер
6
Схаарс
17
Ленс
6
Мендес
8
Дембеле
77
Эль-Хамдауи
14
Холмен
6
Дальма
20
Траоре
20
Траоре
6
Дальма
20
Фелипе
90
Сирьяк
90
Сирьяк
20
Фелипе
17
Ленс
19
Вернблум
19
Вернблум
17
Ленс
14
Холмен
26
Мартенс
26
Мартенс
14
Холмен
77
Эль-Хамдауи
9
Пелле
9
Пелле
77
Эль-Хамдауи
Остались в запасе
Стандард
АЗ Алкмаар
27
Арнор Ангели
ЦП
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
21
Эрик Хейблок
ВР
14
Ник ван дер Велден
ЦП
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
27
Арнор Ангели
ЦП
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
3
Рикарду Роша
ЦЗ
2
Горо
ЦЗ
Остались в запасе
21
Эрик Хейблок
ВР
14
Ник ван дер Велден
ЦП
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Стандард - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Помощники судьи:
Филип Шарп
Питер Керкап (оба - Англия)
Резервный судья:
Стюарт Эттуэлл (Англия)
Делегат:
Ярослав Дудл (Чехия)
Инспектор:
Хью Даллас (Шотландия)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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