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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Шериф - АЗ Алкмаар
Шериф - АЗ Алкмаар: обзор матча 02 декабря 2010
Шериф
02.12.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
54'
Ф. Руамба
17'
Б. Холмен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шериф - АЗ Алкмаар
Замена
С. Георгиев
️️️️
В. Балима
Замена
Э. Фалкенбург
️️️️
Р. Эльм
Замена
Ф. Нелсон
️️️️
М. Адамович
Замена
К. Ялинс
️️️️
Э. Морено
Замена
К. Ортис
️️️️
М. Мартенс
Замена
А. Дьеду
️️️️
В. Волков
ГОЛ! 1:1!
Ф. Руамба
Желтая карточка
Ф. Руамба
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Холмен
Пас отдал
Р. Эльм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шериф
1
Дмитрий Стажила
ВР
3
Владимир Волков
ЛЗ
30
Владимир Бранкович
ЛЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
19
Мирал Самарджич
ЦЗ
14
Вилфрид Балима
ПЗ
17
Флорен Руамба
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
44
Милош Адамович
АП
18
Джимми
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
АЗ Алкмаар
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
6
Стейн Схаарс
ЦП
26
Маартен Мартенс
ЦП
30
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
14
Бретт Холмен
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Шериф
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
21
Андре Дьеду
ЛВ
22
Фред Нелсон
ОП
20
Бачо Николич
ЦП
91
Сергей Георгиев
ПП
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
3-2-1-2-1
1
Стажила
22
Враньеш
30
Надсон
19
Самарджич
30
Бранкович
14
Балима
17
Руамба
44
Адамович
21
Ерохин
18
Джимми
4-2-2-2
44
Ромеро
4
Марселлис
15
Морено
24
Клаван
4
Мойсандер
20
Эльм
19
Вернблум
6
Схаарс
26
Мартенс
14
Холмен
30
Сигторссон
44
Адамович
22
Нелсон
22
Нелсон
44
Адамович
14
Балима
91
Георгиев
91
Георгиев
14
Балима
3
Волков
21
Дьеду
21
Дьеду
3
Волков
15
Морено
2
Ялинс
2
Ялинс
15
Морено
26
Мартенс
16
Ортис
16
Ортис
26
Мартенс
20
Эльм
10
Фалкенбург
10
Фалкенбург
20
Эльм
Остались в запасе
Шериф
АЗ Алкмаар
20
Бачо Николич
ЦП
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
12
Хоби Верхюлст
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
20
Бачо Николич
ЦП
17
Александр Скрипченко
ЦЗ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Андрей Сосницкий
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Шериф - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Помощники судьи:
Сирил Циммерманн (Швейцария)
Стадион:
Шериф
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