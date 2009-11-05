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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вердер - Аустрия
Вердер - Аустрия: обзор матча 05 ноября 2009
Вердер
05.11.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
2 : 0
Завершен
Аустрия
81'
Т. Боровски
84'
У. Алмейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аустрия
ГОЛ! 2:0!
У. Алмейда
Замена
М. Диабанг
️️️️
Э. Сулимани
ГОЛ! 1:0!
Т. Боровски
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
М. Лиендл
Замена
Д. Йенсен
️️️️
П. Нимайер
Замена
М. Розенберг
️️️️
М. Марин
Замена
Р. Альмер
️️️️
С. Шафар
Замена
У. Алмейда
️️️️
Ф. Баргфреде
Желтая карточка
М. Хаттенбергер
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
22
Марко Марин
АП
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Томас Шааф
Аустрия
1
Саболч Шафар
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
6
Яцек Бонк
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
5
Маттиас Хаттенбергер
ЦП
23
Эмин Сулимани
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
30
Миленко Ачимович
ЦП
7
Шумахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Даксбахер
Вердер
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Аустрия
1
Роберт Альмер
ВР
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
15
Петр Воришек
ЦП
27
Томас Краммер
ЦП
0
Мамаду Диабанг
ЦФ
4-4-2
1
Визе
8
Пасанен
4
Мертезакер
27
Налдо
8
Фритц
14
Хант
44
Баргфреде
6
Боровски
18
Нимайер
10
Озил
22
Марин
4-5-1
1
Шафар
15
Драгович
17
Кляйн
6
Бонк
22
Леовац
5
Хаттенбергер
23
Сулимани
16
Юнузович
30
Ачимович
10
Лиендл
7
Шумахер
18
Нимайер
7
Йенсен
7
Йенсен
18
Нимайер
44
Баргфреде
9
Алмейда
9
Алмейда
44
Баргфреде
22
Марин
9
Розенберг
9
Розенберг
22
Марин
1
Шафар
1
Альмер
1
Альмер
1
Шафар
10
Лиендл
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
10
Лиендл
23
Сулимани
0
Диабанг
0
Диабанг
23
Сулимани
Остались в запасе
Вердер
Аустрия
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Главный тренер
Томас Шааф
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
15
Петр Воришек
ЦП
27
Томас Краммер
ЦП
Главный тренер
Карл Даксбахер
Остались в запасе
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
Остались в запасе
15
Мануэль Валлнер
ЦЗ
15
Петр Воришек
ЦП
27
Томас Краммер
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Карл Даксбахер
Статистика матча Вердер - Аустрия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
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