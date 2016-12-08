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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Виктория - Аустрия
Виктория - Аустрия: обзор матча 08 декабря 2016
Виктория
08.12.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа E, 6 тур
3 : 2
Завершен
Аустрия
44'
Т. Горжава
72'
М. Дуриш
84'
М. Дуриш
19'
Р. Хольцхаушер (П)
40'
Л. Родтпуллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Аустрия
Замена
Т. Пожнар
️️️️
Т. Горжава
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ржезник
90'
90'
Желтая карточка
О. Кайоде
86'
Желтая карточка
К. Мартшинко
85'
Желтая карточка
К. Фрайсенбихлер
85'
Замена
М. Квасина
️️️️
Л. Венуто
ГОЛ! 3:2!
М. Дуриш
Пас отдал
М. Земан
84'
Замена
М. Бакош
️️️️
Я. Копиц
83'
77'
Замена
И. Тажури
️️️️
Ф. Пирес
Желтая карточка
М. Петржела
74'
ГОЛ! 2:2!
М. Дуриш
Пас отдал
Т. Горжава
72'
70'
Замена
К. Фрайсенбихлер
️️️️
Д. Прокоп
Замена
М. Дуриш
️️️️
М. Крменчик
58'
ГОЛ! 1:2!
Т. Горжава
Пас отдал
М. Крменчик
44'
43'
Желтая карточка
П. Филипович
Желтая карточка
М. Крменчик
43'
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Родтпуллер
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
Красная карточка
Л. Гейда
19'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Хольцхаушер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
1
Матуш Козачик
ВР
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
19
Ян Коваржик
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Ян Копиц
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
7
Томаш Горжава
АП
9
Мартин Земан
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Роман Пиварник
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
33
Лукас Родтпуллер
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
15
Таркан Сербест
ПП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Виктория
13
Петр Болек
ВР
10
Ян Сухан
ЦП
88
Томаш Пожнар
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
23
Марек Бакош
ЦФ
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
3
Ричард Виндбихлер
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
Томас Саламон
ЦП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
27
Марко Квасина
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
3-1-3-2-2
1
Козачик
20
Бургос
2
Гейда
14
Ржезник
14
Громада
10
Копиц
17
Грошовски
11
Петржела
19
Коваржик
7
Горжава
21
Крменчик
9
Земан
2-5-2-1
31
Хаджикич
28
Мартшинко
33
Родтпуллер
15
Сербест
11
Венуто
17
Стригер Ларсен
5
Филипович
10
Хольцхаушер
10
Прокоп
14
Пирес
80
Кайоде
7
Горжава
88
Пожнар
88
Пожнар
7
Горжава
21
Крменчик
57
Дуриш
57
Дуриш
21
Крменчик
10
Копиц
23
Бакош
23
Бакош
10
Копиц
11
Венуто
27
Квасина
27
Квасина
11
Венуто
14
Пирес
18
Тажури
18
Тажури
14
Пирес
10
Прокоп
30
Фрайсенбихлер
30
Фрайсенбихлер
10
Прокоп
Остались в запасе
Виктория
Аустрия
10
Ян Сухан
ЦП
13
Петр Болек
ВР
Главный тренер
Роман Пиварник
3
Ричард Виндбихлер
ЦЗ
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
Томас Саламон
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
10
Ян Сухан
ЦП
13
Петр Болек
ВР
Остались в запасе
3
Ричард Виндбихлер
ЦЗ
1
Патрик Пенц
ВР
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
25
Томас Саламон
ЦП
Главный тренер
Роман Пиварник
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Виктория - Аустрия
3
1
8
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
8
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
- : -
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Доосан Арена
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