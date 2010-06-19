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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гана - Австралия
Гана - Австралия: обзор матча 19 июня 2010
Гана
19.06.2010, суббота, 18:00
Чемпионат мира, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Австралия
21'
А. Гьян (П)
12'
Б. Холмен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гана - Австралия
Травма
Д. Пэйнтсил
+3
Замена
М. Амоа
️️️️
К. Боатенг
Желтая карточка
К. Мур
Замена
Н. Рукавица
️️️️
Л. Уилкшир
Желтая карточка
Э. Аннан
Желтая карточка
Д. Менса
Замена
С. Мунтари
️️️️
К. Асамоа
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Б. Холмен
Замена
С. Чипперфилд
️️️️
М. Брешиано
Замена
К. Овусу-Абейе
️️️️
П. Тагое
Желтая карточка
Л. Эдди
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гьян
20'
Красная карточка
Г. Кьюэлл
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Холмен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
22
Ричард Кингсон
(К)
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
17
Ли Эдди
ЦЗ
4
Джон Пэйнтсил
ПЗ
20
Квадво Асамоа
ЛП
10
Андре Айю
ЛВ
6
Энтони Аннан
ОП
9
Кевин-Принс Боатенг
АП
12
Принс Тагое
ПП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Австралия
1
Марк Шварцер
ВР
21
Дэвид Карни
ЛЗ
2
Лукас Нилл
(К)
ЦЗ
3
Крэйг Мур
ЦЗ
8
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Марко Брешиано
ЛП
5
Джейсон Кулина
ОП
16
Карл Валери
ЦП
14
Бретт Холмен
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
10
Гарри Кьюэлл
ЦФ
Главный тренер
Пим Вербеек
Гана
1
Даниэль Агуей
ВР
16
Стивен Ахорлу
ВР
5
Джон Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
17
Ибрахим Айю
ПЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
11
Салли Мунтари
ЦП
10
Стивен Аппиа
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
20
Квинси Овусу-Абейе
ПВ
14
Мэттью Амоа
ЦФ
18
Доминик Адийя
ЦФ
Австралия
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
5
Марк Миллиган
ЦЗ
6
Михаэль Бьюшам
ЦЗ
17
Никита Рукавица
ЛП
13
Винченцо Грелла
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Ричард Гарсия
ПП
11
Скотт Чипперфилд
ЦФ
9
Джошуа Кеннеди
ЦФ
20
Дарио Видошич
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Кингсон
2
Сарпей
4
Менса
17
Эдди
4
Пэйнтсил
6
Аннан
20
Асамоа
12
Тагое
10
Айю
9
Боатенг
3
Гьян
4-1-4-1
1
Шварцер
8
Уилкшир
2
Нилл
3
Мур
21
Карни
5
Кулина
7
Эмертон
16
Валери
14
Холмен
23
Брешиано
10
Кьюэлл
20
Асамоа
11
Мунтари
11
Мунтари
20
Асамоа
12
Тагое
20
Овусу-Абейе
20
Овусу-Абейе
12
Тагое
9
Боатенг
14
Амоа
14
Амоа
9
Боатенг
8
Уилкшир
17
Рукавица
17
Рукавица
8
Уилкшир
23
Брешиано
11
Чипперфилд
11
Чипперфилд
23
Брешиано
14
Холмен
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Холмен
Остались в запасе
Гана
Австралия
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
16
Стивен Ахорлу
ВР
5
Джон Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Стивен Аппиа
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
5
Марк Миллиган
ЦЗ
6
Михаэль Бьюшам
ЦЗ
13
Винченцо Грелла
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Ричард Гарсия
ПП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Пим Вербеек
Остались в запасе
1
Даниэль Агуей
ВР
17
Ибрахим Айю
ПЗ
16
Стивен Ахорлу
ВР
5
Джон Менса
ЦЗ
15
Исаак Ворса
ЦЗ
2
Самуэль Инкум
ПЗ
10
Стивен Аппиа
ЦП
9
Дерек Боатенг
ЦП
18
Доминик Адийя
ЦФ
Остались в запасе
18
Юджин Галекович
ВР
18
Адам Федеричи
ВР
5
Марк Миллиган
ЦЗ
6
Михаэль Бьюшам
ЦЗ
13
Винченцо Грелла
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
19
Ричард Гарсия
ПП
20
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Пим Вербеек
Статистика матча Гана - Австралия
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Чемпионат мира, 2 тур
США
2 : 0
19.06.2026
Австралия
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Паоло Кальканьо
Стефано Айрольди (оба - Италия)
Стадион:
Роял Бафокенг
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 17:25 (прямая трансляция)
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