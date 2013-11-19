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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия - Коста-Рика
Австралия - Коста-Рика: обзор матча 19 ноября 2013
Австралия
19.11.2013, вторник, 12:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Коста-Рика
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Австралия - Коста-Рика
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0
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0
0
Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
Австралия
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
- : -
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
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2 : 2
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