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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ливерпуль - Аугсбург
Ливерпуль - Аугсбург: обзор матча 25 февраля 2016
Ливерпуль
25.02.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Аугсбург
4'
Д. Милнер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Аугсбург
90'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
К. Янкер
88'
Желтая карточка
К. Янкер
80'
Замена
Я. Моравек
️️️️
К. Чжа-Чеол
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
Ф. Коутиньо
80'
72'
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Т. Вернер
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
66'
Желтая карточка
Р. Фирмино
57'
45'
Желтая карточка
Каюби
26'
Желтая карточка
К. Стафилидис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Милнер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
23
Тим Ридер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Миньоле
5
Морено
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
14
Хендерсон
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
15
Старридж
9
Фирмино
4-5-1
1
Хитц
2
Верхаг
16
Янкер
24
Клаван
3
Стафилидис
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
35
Эссвайн
31
Кор
30
Каюби
7
Алтынтоп
11
Коутиньо
10
Тейшейра
10
Тейшейра
11
Коутиньо
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
10
Ку Чжа-Чеол
30
Моравек
30
Моравек
10
Ку Чжа-Чеол
16
Янкер
9
Паркер
9
Паркер
16
Янкер
17
Вернер
25
Бобадилья
25
Бобадилья
17
Вернер
Остались в запасе
Ливерпуль
Аугсбург
4
Педро Чиривелья
ОП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
12
Дэнни Уорд
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
23
Тим Ридер
ЦЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ливерпуль - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Арена HD
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