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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аугсбург - Ливерпуль
Аугсбург - Ливерпуль: обзор матча 18 февраля 2016
Аугсбург
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Ливерпуль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Ливерпуль
Желтая карточка
М. Фойлнер
90'
+2
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Х. Алтынтоп
87'
81'
Замена
Д. Айб
️️️️
Д. Милнер
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Т. Вернер
81'
77'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Т. Вернер
73'
68'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Д. Старридж
Желтая карточка
Д. Кор
59'
Замена
Каюби
️️️️
Р. Бобадилья
23'
Желтая карточка
К. Янкер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
40
Даниэль Опаре
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-4-1-1
1
Хитц
3
Стафилидис
2
Верхаг
24
Клаван
16
Янкер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
17
Вернер
31
Кор
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
4-1-2-1-2
22
Миньоле
17
Клайн
2
Туре
12
Сахо
5
Морено
23
Джан
20
Милнер
14
Хендерсон
11
Коутиньо
9
Фирмино
15
Старридж
7
Алтынтоп
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
30
Каюби
30
Каюби
25
Бобадилья
17
Вернер
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
17
Вернер
20
Милнер
33
Айб
33
Айб
20
Милнер
15
Старридж
27
Ориги
27
Ориги
15
Старридж
Остались в запасе
Аугсбург
Ливерпуль
30
Филипп Макс
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
12
Дэнни Уорд
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
27
Эрик Томми
ЛП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
40
Даниэль Опаре
ПЗ
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Аугсбург - Ливерпуль
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Аугсбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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