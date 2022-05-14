Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Гройтер Фюрт
Аугсбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 14 мая 2022
Аугсбург
14.05.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
11'
Д. Калиджиури (П)
85'
М. Грегоритч
24'
Д. Нганкам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аугсбург - Гройтер Фюрт
Желтая карточка
Д. Калиджиури
90'
+1
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Майер
88'
87'
Замена
А. Пулулу
️️️️
Т. Тильман
ГОЛ! 2:1!
М. Грегоритч
85'
75'
Желтая карточка
С. Аста
73'
Замена
Ю. Грин
️️️️
Т. Рашль
Замена
А. Финнбогасон
️️️️
Ф. Нидерлехнер
69'
64'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Й. Виллемс
64'
Замена
Д. Юнг
️️️️
Д. Нганкам
Замена
Р. Фрамбергер
️️️️
Р. Гумни
46'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
М. Педерсен
46'
46'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
М. Кристиансен
43'
Желтая карточка
С. Грисбек
Замена
К. Груэсо
️️️️
Н. Дорш
39'
24'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нганкам
Пас отдал
Т. Рашль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Калиджиури
11'
Желтая карточка
К. Груэсо
1'
1'
Желтая карточка
М. Кристиансен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
28
Андре Хан
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
21
Тобиас Рашль
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Ян Моравек
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-4-2-1
12
Гикевич
57
Иаго
14
Гаувелеув
39
Оксфорд
22
Педерсен
10
Майер
6
Дорш
20
Гумни
28
Хан
20
Калиджиури
7
Нидерлехнер
4-1-2-1-2
30
Бурхерт
2
Аста
24
Виргевер
27
Иттер
15
Виллемс
13
Грисбек
13
Кристиансен
11
Тильман
21
Рашль
10
Хргота
24
Нганкам
20
Гумни
32
Фрамбергер
32
Фрамбергер
20
Гумни
10
Майер
30
Моравек
30
Моравек
10
Майер
6
Дорш
11
Груэсо
11
Груэсо
6
Дорш
22
Педерсен
11
Грегоритч
11
Грегоритч
22
Педерсен
7
Нидерлехнер
27
Финнбогасон
27
Финнбогасон
7
Нидерлехнер
24
Нганкам
21
Юнг
21
Юнг
24
Нганкам
21
Рашль
37
Грин
37
Грин
21
Рашль
13
Кристиансен
30
Зегуйн
30
Зегуйн
13
Кристиансен
11
Тильман
9
Пулулу
9
Пулулу
11
Тильман
15
Виллемс
18
Левелинг
18
Левелинг
15
Виллемс
Остались в запасе
Аугсбург
Гройтер Фюрт
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
1
Андреас Линде
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
21
Лассе Гюнтер
ЛЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
28
Жереми Дудзяк
АП
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Хайко Херрлих
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Аугсбург - Гройтер Фюрт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Гройтер Фюрт
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Аугсбург» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+