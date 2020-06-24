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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ксанти - Атромитос
Ксанти - Атромитос: обзор матча 24 июня 2020
Ксанти
24.06.2020, среда, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Атромитос
78'
Ж. Баррьентос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксанти - Атромитос
90'
Желтая карточка
К. Кивракидис
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
89'
86'
Желтая карточка
С. Рисванис
85'
Замена
B. Rabello
️️️️
Г. Манусос
81'
Замена
Н. де Паув
️️️️
П. Якумакис
81'
Замена
А. Веллиос
️️️️
А. Андруцос
80'
Замена
J. Umbides
️️️️
S. Natsos
ГОЛ! 1:0!
Ж. Баррьентос
Пас отдал
Ф. Старжеон
78'
Желтая карточка
Ф. Старжеон
75'
Замена
W. De Amorim
️️️️
P. Durickovic
58'
56'
Желтая карточка
R. Galo
Замена
T. Moulin
️️️️
A. Kovacevic
53'
Замена
K. Camara
️️️️
M. Terki
52'
Желтая карточка
A. Kovacevic
49'
Желтая карточка
M. Terki
46'
36'
Желтая карточка
А. Бусуладжич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ксанти
92
Vitor Sao Bento
ВР
5
Димостенис Баксеванидис
ЦЗ
4
Aristotelis Karasalidis
ЦЗ
31
Христос Лисгарас
ЦЗ
3
Хорхе Касадо
ЦЗ
10
Petar Durickovic
ЦП
21
Aleksandar Kovacevic
ЦП
14
Жан Баррьентос
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
6
Mehdi Terki
ЦФ
11
Jordan Faucher
ЦФ
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
8
Азер Бусуладжич
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Ксанти
23
Stelios Malezas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
8
Khassa Camara
ЦП
75
Thibault Moulin
ЦП
6
Leandro Sosa
ЦП
91
William De Amorim
ЦП
30
Panagiotis Stathakis
ЦФ
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Атромитос
16
Балаж Медьери
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
15
Madson
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-4-2
92
5
Баксеванидис
31
Лисгарас
3
Касадо
4
10
14
Баррьентос
70
Старжеон
21
11
6
3-2-1-3
35
Мандас
12
19
Кивракидис
6
Гутас
14
Андруцос
33
Рисванис
8
Бусуладжич
8
Якумакис
9
Манусос
28
6
8
8
6
21
75
75
21
10
91
91
10
9
Манусос
10
10
9
Манусос
28
8
8
28
8
Якумакис
14
де Паув
14
де Паув
8
Якумакис
14
Андруцос
27
Веллиос
27
Веллиос
14
Андруцос
Остались в запасе
Ксанти
Атромитос
30
Panagiotis Stathakis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Stelios Malezas
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
15
Madson
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
30
Panagiotis Stathakis
ЦФ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Stelios Malezas
ЦЗ
6
Leandro Sosa
ЦП
27
Vasilios Fasidis
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
15
Madson
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча Ксанти - Атромитос
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
Стадион:
Шкода Ксанти Арена
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Ксанти
Атромитос
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
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2024.05.03 08:35
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2024.05.02 13:27
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8
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8
Греческая Суперлига. АЕК выиграл у «Ксанти» в дебютном матче Карреры
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19
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Футболист «Ксанти» вытер обувь об арбитра, получил карточку и забил гол со штрафного
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11
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1
Чалов забил 4-й гол за ПАОК
2024.12.22 21:43
2
«Атромитос» подтвердил ухода Илича с помощниками в российский клуб
2024.05.03 08:35
2
«Пари НН» может остаться без Илича
2024.05.02 13:27
Оздоев сделал дубль за ПАОК – второй гол он забил ударом через себя
2023.10.22 20:43
8
Оздоев забил дебютный гол за ПАОК
2023.10.22 19:24
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