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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо: обзор матча 21 августа 2024
Атлетико Минейро
21.08.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сан-Лоренсо
65'
Р. Батталья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо
90'
+4
Замена
N. Bustos
️️️️
E. Irala
90'
+4
Замена
F. Bruera
️️️️
E. Baez
Замена
Лянко
️️️️
Г. Скарпа
90'
+2
Желтая карточка
Г. Скарпа
89'
78'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
I. Leguizamon
78'
Замена
N. Barrios
️️️️
N. Tripichio
Желтая карточка
А. Франко
74'
Замена
Р. Саравия
️️️️
Б. Фукс
73'
72'
Замена
С. Бланко
️️️️
S. Sosa
71'
Желтая карточка
Г. Кампи
ГОЛ! 1:0!
Р. Батталья
Пас отдал
Г. Скарпа
65'
Замена
Ф. Вера
️️️️
Отавио
55'
Желтая карточка
Отавио
48'
Замена
Бернард
️️️️
М. Сарачо
46'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Дейверсон
46'
37'
Желтая карточка
N. Tripichio
34'
Желтая карточка
E. Baez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
11
Матиас Сарачо
АП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
37
Гастон Кампи
(К)
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
15
Santiago Sosa
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Фаусто Вера
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
17
Agustín Hausch
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Эверсон
3
Фукс
6
Алонсо
13
Арана
94
Отавио
6
Батталья
21
Франко
10
Паулиньо
11
Сарачо
10
Скарпа
16
Дейверсон
4-4-2
32
37
Кампи
3
24
30
5
29
80
15
9
14
10
Скарпа
13
Лянко
13
Лянко
10
Скарпа
3
Фукс
20
Саравия
20
Саравия
3
Фукс
94
Отавио
15
Вера
15
Вера
94
Отавио
11
Сарачо
11
Бернард
11
Бернард
11
Сарачо
16
Дейверсон
11
Варгас
11
Варгас
16
Дейверсон
24
28
28
24
15
29
Бланко
29
Бланко
15
29
29
Вомбергар
29
Вомбергар
29
3
77
77
3
5
19
19
5
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
17
Игор Гомес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
17
Agustín Hausch
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
17
Игор Гомес
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
8
Tomás Porra
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
17
Agustín Hausch
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо
3
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
12
6
Офсайды
0
1
Количество передач
426
233
Сейвы
2
1
Точность передач %
76
52
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
0.98
0.87
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Felipe Gonzalez, Chile
Стадион:
Арена МРВ
Новости команд
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5
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