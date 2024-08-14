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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Сан-Лоренсо - Атлетико Минейро
Сан-Лоренсо - Атлетико Минейро: обзор матча 14 августа 2024
Сан-Лоренсо
14.08.2024, среда, 03:30
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
17'
A. Cuello
58'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Лоренсо - Атлетико Минейро
83'
Замена
Алиссон
️️️️
Г. Скарпа
83'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Бернард
Замена
N. Bustos
️️️️
M. Reali
81'
74'
Замена
Каду
️️️️
Дейверсон
74'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Отавио
Замена
N. Barrios
️️️️
I. Leguizamon
73'
58'
ГОЛ! 1:1!
Паулиньо
Желтая карточка
E. Baez
56'
Замена
S. Sosa
️️️️
Э. Ремеди
46'
Желтая карточка
A. Cuello
18'
ГОЛ! 1:0!
A. Cuello
Пас отдал
M. Reali
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
(К)
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
80
Matias Reali
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
(К)
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
15
Фаусто Вера
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
19
N. Bustos
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
3-3-3-1
20
24
37
Кампи
3
2
Лухан
5
Ремеди
30
80
5
29
9
3-2-1-3-1
22
Эверсон
20
Саравия
13
Арана
6
Алонсо
94
Отавио
15
Вера
6
Батталья
11
Бернард
10
Скарпа
10
Паулиньо
16
Дейверсон
29
28
28
29
5
Ремеди
15
15
5
Ремеди
80
19
19
80
94
Отавио
25
Мариано
25
Мариано
94
Отавио
11
Бернард
11
Сарачо
11
Сарачо
11
Бернард
10
Скарпа
30
Алиссон
30
Алиссон
10
Скарпа
16
Дейверсон
42
Каду
42
Каду
16
Дейверсон
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Атлетико Минейро
32
Gastón Gómez
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Милито
Остались в запасе
32
Gastón Gómez
ВР
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Mauro Pérez
ЦП
62
Gonzalo Alassia
ЦП
8
Tomás Porra
ЦП
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
21
Алан Франко
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
27
Paulo Vitor
ЦП
30
B. Palacios Alzate
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Габриэль Милито
Статистика матча Сан-Лоренсо - Атлетико Минейро
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
9
Офсайды
0
1
Количество передач
264
635
Сейвы
3
1
Точность передач %
66
84
Удары мимо ворот
5
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.25
0.33
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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