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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Университарио - Атлетико Хуниор
Университарио - Атлетико Хуниор: обзор матча 08 мая 2024
Университарио
08.05.2024, среда, 05:00
Кубок Либертадорес, группа D, 4 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Хуниор
24'
Э. Флорес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университарио - Атлетико Хуниор
Замена
Y. Celi
️️️️
M. Pérez Guedes
82'
Замена
N. Cabanillas
️️️️
S. Portocarrero
81'
81'
Замена
Б. Себальос
️️️️
Й. Чара
Замена
C. Olivares
️️️️
Э. Флорес
75'
Замена
D. Dorregaray
️️️️
А. Валера
74'
Желтая карточка
Э. Флорес
68'
Замена
J. Murrugarra
️️️️
Х. Конча
67'
Желтая карточка
S. Britos
30'
ГОЛ! 1:0!
Э. Флорес
Пас отдал
Э. Поло
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университарио
1
Sebastián Britos
ВР
3
Williams Riveros
ЦЗ
34
Segundo Portocarrero
ЦЗ
5
Matías Di Benedetto
ЦЗ
29
Альдо Корсо
(К)
ПЗ
18
Rodrigo Ureña
ЦП
16
Martín Pérez Guedes
ЦП
17
Хайро Конча
ЦП
24
Энди Поло
ПВ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Атлетико Хуниор
77
Сантьяго Меле
ВР
30
Виктор Кантильо
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
70
Карлос Бакка
(К)
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
Главный тренер
Артуро Рейес
Университарио
1
Диего Ромеро
ВР
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
6
Marco Saravia
ЦЗ
30
Piero Guzman
ЦЗ
27
Nelson Cabanillas
ЦП
23
Jorge Murrugarra
ЦП
77
Yuriel Celi
ЦП
24
Christopher Olivares
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
Атлетико Хуниор
3
Брайан Себальос
ЦЗ
4-3-1-2
1
3
34
5
29
Корсо
18
16
17
Конча
24
Поло
20
Валера
19
Флорес
1-1-2
77
Меле
30
Кантильо
8
Чара
3
70
Бакка
34
27
27
34
17
Конча
23
23
17
Конча
16
77
77
16
19
Флорес
24
24
19
Флорес
20
Валера
21
21
20
Валера
8
Чара
3
Себальос
3
Себальос
8
Чара
Остались в запасе
Университарио
Атлетико Хуниор
1
Диего Ромеро
ВР
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
6
Marco Saravia
ЦЗ
30
Piero Guzman
ЦЗ
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Артуро Рейес
Остались в запасе
1
Диего Ромеро
ВР
2
Hugo Ancajima
ЦЗ
6
Marco Saravia
ЦЗ
30
Piero Guzman
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Фабиан Бустос
Главный тренер
Артуро Рейес
Статистика матча Университарио - Атлетико Хуниор
2
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
12
16
Офсайды
1
1
Количество передач
421
450
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.18
Матчи команд
Университарио
Перу. Лига 1, 1/2 финала
Спорт Уанкайо
- : -
29.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Уанкайо
4 : 1
22.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 16 тур
Университарио
2 : 2
09.11.2026
Депортиво Мокегуа
Перу. Лига 1, 14 тур
Университарио
2 : 2
05.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Университарио
3 : 0
25.10.2026
Хуан Пабло II
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Пасто
0 : 1
13.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 18 тур
Атлетико Хуниор
2 : 0
10.11.2026
Кукута Депортиво
Колумбия. Примера А, 17 тур
Льянерос
3 : 2
01.11.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 5 тур
Бояка Чико
1 : 1
28.10.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 16 тур
Атлетико Хуниор
1 : 0
24.10.2026
Агилас Дорадас
Информация о матче
Главный судья:
Алексис Эррера
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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Университарио
Атлетико Хуниор
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
2025.07.29 11:23
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2019.07.11 07:23
5
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2019.06.29 22:59
12
«Торпедо» не смогло продать форварда, который не хочет возвращаться в Россию
2025.07.29 11:23
«Спартаку» предложили защитника из Колумбии
2024.08.13 20:08
2
Диас перешел в «Порту». Игроком интересовался «Зенит»
2019.07.11 07:23
5
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2019.06.30 11:25
2
A Bola: «Зенит» согласовал контракт с Диасом. Питерцы предложили зарплату вдвое больше, чем «Порту»
2019.06.29 22:59
12
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