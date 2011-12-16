Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетико - Ренн
Атлетико - Ренн: обзор матча 16 декабря 2011
Атлетико
16.12.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 6 тур
3 : 1
Завершен
Ренн
38'
Р. Фалькао (П)
42'
А. Домингес
79'
А. Туран
86'
Ж. Манджек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Ренн
Замена
Ж. Фере
️️️️
Я. Браими
ГОЛ! 3:1!
Ж. Манджек
Пас отдал
Я. Браими
Замена
Хуанфран
️️️️
А. Туран
ГОЛ! 3:0!
А. Туран
Замена
Тиагу
️️️️
Диего
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
В. Уго Монтаньо
Замена
Ж. Миранда
️️️️
Л. Переа
ГОЛ! 2:0!
А. Домингес
Пас отдал
Диего
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Фалькао
Желтая карточка
О. Апам
Желтая карточка
П. Ассунсао
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
6
Коке
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего
АП
20
Адриан
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
24
Яссин Джеббур
ЦЗ
4
Онуекачи Апам
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Жюльен Фере
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
16
Луис
18
Домингес
21
Переа
2
Годин
66
Туран
6
Коке
12
Ассунсао
10
Диего
9
Фалькао
20
Адриан
4-5-1
1
Диалло
20
Фулкье
4
Апам
17
Мавинга
24
Джеббур
3
Думбия
8
Браими
40
Манджек
6
Теттей
17
Пажо
31
Монтаньо
21
Переа
13
Миранда
13
Миранда
21
Переа
66
Туран
20
Хуанфран
20
Хуанфран
66
Туран
10
Диего
5
Тиагу
5
Тиагу
10
Диего
8
Браими
25
Фере
25
Фере
8
Браими
31
Монтаньо
15
Хаджи
15
Хаджи
31
Монтаньо
Остались в запасе
Атлетико
Ренн
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
30
Шейх Н'Диайе
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Тибо Куртуа
ВР
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Атлетико - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Новости команд
Все
Атлетико
Ренн
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
Вчера, 10:47
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+