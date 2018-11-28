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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Монако
Атлетико - Монако: обзор матча 28 ноября 2018
Атлетико
28.11.2018, среда, 20:55
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
2 : 0
Завершен
Монако
2'
Б. Бадьяшиль (АГ)
24'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Монако
Желтая карточка
Ф. Луис
90'
+1
Желтая карточка
Т. Парти
86'
Вторая желтая
С. Савич
82'
Желтая карточка
С. Савич
62'
54'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Желтая карточка
А. Гризманн
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Гризманн
Пас отдал
А. Корреа
24'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Бадьяшиль
Пас отдал
Коке
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Родри
ОП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Александр Головин
АП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Монако
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Облак
16
Луис
21
Эрнандес
15
Савич
4
Ариас
16
Родри
6
Коке
18
Парти
18
Лемар
10
Корреа
7
Гризманн
4-3-2-1
16
Бенальо
4
Бьянсон
24
Раджи
5
Бадьяшиль
21
Жемерсон
4
Массенго
18
Тилеманс
89
Шадли
7
Грандсир
10
Головин
9
Силла
Остались в запасе
Атлетико
Монако
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
10
Желсон Мартинш
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Витоло
ЛВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Атлетико - Монако
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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