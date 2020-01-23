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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леонеса - Атлетико
Леонеса - Атлетико: обзор матча 23 января 2020
Леонеса
23.01.2020, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Атлетико
62'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леонеса - Атлетико
74'
Желтая карточка
С. Ньигес
62'
ГОЛ! 0:1!
А. Корреа
Пас отдал
Ж. Феликс
43'
Желтая карточка
М. Льоренте
Начало матча
Статистика матча Леонеса - Атлетико
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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