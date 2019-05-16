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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед
Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед: обзор матча 16 мая 2019
Ванкувер Уайткепс
16.05.2019, четверг, 05:00
США. МЛС
0 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
29'
Д. Мартинес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
А. Аднан
39'
29'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Мартинес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
6
Али Аднан
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
8
Фелипе Мартинс
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
20
Брек Ши
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Ванкувер Уайткепс
18
Зак МакМат
ВР
23
Скотт Суттер
ЦП
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
19
Дион Перейра
ЦП
2-3-2
6
Аднан
44
Хенри
8
Мартинс
31
Тейберт
11
Венуто
7
Бангура
12
Монтеро
1-2-1-1
1
Гьюзан
19
Погба
22
Мерам
20
Ши
10
Мартинес
77
Мартинес
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Атланта Юнайтед
18
Зак МакМат
ВР
23
Скотт Суттер
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
25
Алек Канн
ВР
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
23
Скотт Суттер
ЦП
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
19
Дион Перейра
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Атланта Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
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